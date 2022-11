"Mlađe generacije me znaju kao pjevačicu. Kad ljudi traže po Internetu podatke, naravno da im izađe i to da sam izabrana za najljepšu, pa mi kažu 'jao vi ste bili miss'', ja kažem to je bilo odavno 1994. godine. A starije generacije koje su rasle sa mnom pamte taj period da sam bila missica. Međutim, pjevanje je moja prva i najveća ljubav", rekla je za Grand pjevačica, koja se iz javnosti povukla nakon što je doživjela tragediju.