Crnogorski i srpski glumac Andrija Milošević (45), poznat po svojoj ulozi u seriji "Andrija i Anđelka" preko praznika se okušao se glazbi napisavši pjesmu za ljude koji više nisu među živima, a bili su mu vrlo bliski.

Objavio je emotivni video na Instagramu na kojem je fanovima priznao kako je napisao pjesmu koju je posvetio onima koji su prerano otišli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dođu ovi praznici i onda se sjetim tako nekih bliskih ljudi, braće, prijatelja, koji su prerano otišli i onda sam napisao jednu pjesmu:

Prevrnuo sam tisuće brjegova,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Popio tisuću rijeka,

ubrao tisuće cvjetova,

da nađem jednog čovjeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kažu mi da ga znam,

da liči na izgubljenog prijatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zato sam preplivao mora.

Prošao ispod milijun duga i

Tekst se nastavlja ispod oglasa

zato užasno patim i lažne tragove pratim,

da ga nekako vratim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako slučajno doznam ili neko mi kaže gdje živi.

Volio bih ga prepoznati,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

da prijatelj mi opet oživi", rekao je u videu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sa samo 16 godina upisao akademiju

Andrija je kao vrlo talentirani srednjoškolac otišao od kuće vrlo rano te sa samo 16 godina upisao je Akademiju na Cetinju.

Kako tvrdi, već u studentskim danima počeo je graditi svoje ime i priznaje te da je u jednom periodu toliko glumio i u Beogradu i u Podgorici da je doslovno živio u vlaku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

"U srednjoj muzičkoj sam vidio da ima dječje kazalište u koje sam ja htio ući. Nije u tom trenutku bilo predstava u Nikšiću, bilo je samo par glumaca i nije bilo scene. Nisam gledao nijednu predstavu i odjednom sam se našao u glumi. Ne znam kako", ispričao je Andrija gostujući u emisiji Milana Kalinića.

"Dolazi Boro Stjepanović i priča se o tome da će se otvoriti Akademija na Cetinju. On je osnovao Sarajevsku akademiju, i u tom trenutku za mene ništa više nije postojalo osim da upišem to. Nisam znao ni što je gluma. Živio sam tada kod bake i strica, saznao sam šta treba, za noć sam naučio tri teksta. Išao sam do kraja i tu nije bilo priče. Mislio sam samo ako ne budem primljen neću se više nikada pojaviti na prijemnom", nastavio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svojevremeno su ga prozvali kao najtalentiranijeg mladog glumca, što je ostvario u izuzetno zahtjevnim kazališnim ulogama.

Bez dobrih ljudi ne bi ništa postignuo

Iako je Andrija stekao ogromnu popularnost, nikada nije nikoga gledao sa visine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikada nisam osjetio ogorčenje i pizmu ljudsku. Neke stvari su me pogodile, ali sam išao ka tome da ja radim šta ja hoću i da me ništa ne može zaustaviti", rekao je.

Andrija je u više navrata istaknuo kako vjerojatno ne bi preživio bez dobrih ljudi i prijatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Andrija Milošević i Anđelka Prpić

"Jezda mi je radio doručak, jer sam bio gladan. Goran Jeftić mi je nalazio poslove. Nisam skapavao, ali nisam živio u nekom blagostanju. Tada nisam razmišljao, kada mi je materijalno bilo najteže, nisam razmišljao o parama", rekao je.

Proslavio se ulogom u "Mješovitom braku", a kako ističe, uz to glumio je i u kazalištu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dok ja radim na televiziji, paralelno sam radio turneje, igrao predstave, igrao sam skoro trideset predstava mjesečno. Putovao sam za Crnu Goru vlakom. Ovdje odigram predstavu, odem na vlak u 22h, stignem ujutro u Podgoricu. Tamo odigram predstavu, na vlak, stignem ovdje … Živio sam u vlaku godinu dana", prisjetio se.

POGLEDAJTE VIDEO: Polovica maloljetnika u Hrvatskoj prvu čašu alkohola popije do 13. godine: 'Vrijeme je da se uhvatimo u koštac s time'