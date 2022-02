Srpski glumac Andrija Milošević i njegova partnerica Aleksandra Tomić postali su roditelji, javlja Nova.rs. Aleksandra je carskim rezom rodila dječaka, kojeg su nazvali Relja.

Ime nisu odabrali roditelji

"Ime mu je dao jedan od mojih najboljih prijatelja. Nismo krili spol bebe ni u jednom trenutku, samo nismo imali ni želju ni potrebu da izvještavamo javnost o svim detaljima", ispričala je Aleksandra ranije, a Andrija je priznao da je spreman ostvariti se u ulozi oca.

"Apsolutno sam spreman i ne plašim se toga. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda dođete do jednog trenutka kada pomislite to. Ustvari, istinski morate živjeti život bez kalkulacija. To je poanta priče. Ne možete kalkulirati ništa, a posebno ne djecu. Sve mora biti iz ljubavi", ispričao je glumac za Story.rs.