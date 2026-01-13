Andrea Šušnjara podijelila bolnu vijest: 'Moje će srce puknuti od tuge...'

Proslavljena hrvatska pjevačica Andrea Šušnjara (38) prolazi kroz iznimno teško razdoblje. Svojim je pratiteljima na društvenim mrežama otkrila da je izgubila voljenog člana obitelji, svog dugogodišnjeg psa Koka. Objavom koja slama srca podijelila je svoju tugu i oprostila se od vjernog prijatelja koji je uz nju bio punih trinaest godina. Emotivne fotografije i dirljive riječi nikoga nisu ostavile ravnodušnim, a podrška obožavatelja stiže sa svih strana.

'Moje će srce puknuti od tuge'

Andrea je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija koje prikazuju njezine posljednje trenutke s voljenim psom, trinaestogodišnjim mopsom Kokom. Na fotografijama, koje su očito snimljene u veterinarskoj ambulanti, pjevačica nježno grli i ljubi svog ljubimca, opraštajući se od njega.

Uz fotografije je napisala i poruku koja svjedoči o njezinoj boli. "12.01.2026 14:53. Stalo je kucati srce mog anđela, a moje će puknuti od tuge. Volit ću te zauvijek i nikada nećeš biti zaboravljen", stoji u opisu objave.

Obožavatelji i kolege uz pjevačicu

Ova tužna vijest dolazi u vrijeme kada je Andrea vrlo aktivna na poslovnom planu. Nakon što je u studenom 2024. godine, poslije četrnaest godina, napustila grupu Magazin kao njihova najdugovječnija pjevačica, uspješno je započela samostalnu karijeru. Izdala je singlove "Ja bi još" i "Normala" te je imala brojne nastupe krajem 2025. godine.

Ispod objave su se zaredali brojni komentari podrške njezinih obožavatelja i kolega, koji su joj uputili riječi utjehe. Mnogi su podijelili i vlastita iskustva s gubitkom kućnih ljubimaca. "Pas ili mačka se zavole kao dijete doslovno… Znam kako je to", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Sve šta da se sad kaže utjehe nema... vrijeme nas uči da lakše prođemo kroz bol i tugu. Andrea drži se, a tvoj mali ljubimac je sad na drugom mjestu, gleda te i dalje te voli bezuvjetno."

