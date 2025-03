Andrea Andrassy: 'Asertivan muškarac se smatra liderom, asertivnu ženu se još uvijek svodi na PMS'

Kolumnistica Andrea Andrassy u intervjuu za Net.hr povodom Dana žena otvoreno je progovorila o važnim temama vezanim uz emancipaciju i položaj žena u društvu. U razgovoru je osvrnula na izazove s kojima se suočava u svojoj karijeri, ali i na širi kontekst u kojem žene danas djeluju, s naglaskom na promjene koje su potrebne kako bi se postigla ravnoteža i jednakost. Na kraju, Andrea je svim ženama poslala snažnu i inspirativnu poruku, podsjećajući ih na snagu, otpornost i važnost međusobne podrške.

Koja žena vam je najveća inspiracija?

Ovo je najlakše pitanje na svijetu - mama. Brat i ja smo imali prekrasno djetinjstvo u kojem nam ništa nije nedostajalo, a sve nam je omogućila sama i niti u jednom trenutku nismo imali osjećaj da to uključuje veliku žrtvu. Uvijek je savršeno balansirala između discipline i nježnosti, a kao što to obično biva, tek sam prije desetak godina shvatila da je oko svega bila u potpunosti u pravu. Mama me i danas inspirira i motivira - uživa u životu, jednako se veseli i malim i velikim stvarima, ništa joj nije teško, a ja se nadam da ću jednom postati barem upola svega što je ona.

Koje ste najveće izazove kao žena prevladali u svojoj karijeri?

Iskreno, ne mogu reći da sam se susrela s velikom količinom izazova - ne nužno zato što ih nije bilo, nego zato što me majka od malena učila da ne odustajem od sebe. Kad se susretneš s preprekama, važno ih je znati preskočiti, zaobići ili pronaći drugačiji put, a meni nijedna od tih opcija nije bila strana - kad te odgaja snažna žena, nije ti prirodno samo pognuti glavu i prihvaćati stvari koje ti se ne sviđaju. Kod žena se takav pristup često smatra arogantnim, ali to su samo tuđe definicije koje ne moram(o) prihvatiti.

Što za vas znači biti žena u 21. stoljeću?

Biti žena u 21. stoljeću za mene znači imati slobodu - slobodu da se ne bojimo tražiti ono što zaslužujemo, da živimo onako kako želimo i da se ne ispričavamo zbog toga. Za mene je žena 21. stoljeća ona koja život kreira po svojim pravilima, bez prilagođavanja “normama”, a najvažnije je da se ne ograničavamo zbog tuđih ideja o definiciji “prave žene.” Prava žena je ona koja živi onako kako joj se sviđa - i ne zamara se tuđim inputima.

Kako biste opisali važnost Dana žena u kontekstu borbe za ravnopravnost?

Mislim da se borba ravnopravnost ne smije definirati jednim danom jer je to nešto na čemu svi trebamo raditi cijelu godinu - i žene i muškarci. Pozicija žena u društvu je puno bolja nego što je bila prije deset, dvadeset, trideset godina, ali i dalje imamo puno posla - što po pitanju plaća i tretmana u poslovnom svijetu, što po pitanju osnova koje, kao što možemo vidjeti svaki put kad izađu nove priče o neprimjerenom, kažnjivom ponašanju, nažalost i dalje nisu usvojene.

Kakve promjene biste željeli vidjeti u društvu kako bi se poboljšala pozicija žena?

Jedan od najjednostavnijih, početnih koraka bi svakako bio brisanje dvostrukih standarda koji i dalje postoje kad se priča o ženama i muškarcima u poslovnom svijetu - asertivan muškarac se smatra liderom, asertivnu ženu se još uvijek prečesto svodi na PMS, a to je tužna i zastarjela priča kojoj nema mjesta u modernom svijetu. Nešto složeniji, ali vrlo potreban korak je tretman žrtava nasilja kojima se i dalje često ne vjeruje kad nešto prijave, a istovremeno ih se pita zašto su se ''tek sad'' sjetile progovoriti. I naravno, bilo bi lijepo da iz kalendara izbrišemo “EU Unequal Pay Day” - to je dan na koji mnoge žene počinju raditi besplatno, ne zato što to žele, nego zbog nejednakosti u plaćama u usporedbi s muškarcima.

Imate li neki savjet ili poruku koji bi preporučili svim ženama?

Bilo bi ih dovoljno za barem jednu knjigu, ali nemamo toliko vremena, pa ću odabrati nešto što govorim samoj sebi - pazi na sebe jednako kao što bi pazila na svoju petogodišnju verziju. Možda zvuči kao blesav savjet, ali žene često sebe stavljaju na zadnje mjesto i prihvaćaju život kakav nikad ne bi poželjele djevojčicama koje su nekad bile - i pritom često misle da je to vrlina, a zapravo je obično zanemarivanje vlastitih želja i potreba.

