Anđela Šimac o modnom carstvu: 'Birkinica je najskuplji komad u mom ormaru, investicija vrijedi'

Mnoge žene sanjaju o ormaru ispunjenom najnovijim markiranim torbicama, cipelama koje oduzimaju dah i odjevnim komadima koji ističu svaki detalj njihove osobnosti. I dok je to za mnoge samo san, sinjska influencerica Anđela Šimac (28), supruga nogometaša Lirima Kastratija (26), živi takvu realnost. Njezin dom pravo je modno carstvo, u kojem se luksuzne torbice i obuća savršeno uklapaju u njezin životni stil. Iako rijetko kada priča o detaljima iz svog privatnog života, Anđela je ovaj put za Net.hr progovorila o svojoj beauty rutini, proizvodima koji su je razočarali, ali i komadima u koje, kako kaže, itekako vrijedi ulagati novce.

Za koje proizvode smatrate da su apsolutni must-have u svakoj kozmetičkoj torbici?

Za mene su must-have proizvodi oni koji čine da se osjećam svježe i njegovano bez puno truda, blagi čistač, dobra hidratantna krema i SPF. To je osnova svake rutine, sve ostalo je bonus.

Je li vam se ikada dogodilo da ste potrošili puno novca na skincare proizvod, a na kraju se razočarali?

To mi se dogodilo sa svim Zo Skin Health proizvodima. Bila sam im vjerna godinu dana misleći da možda treba vremena, ali meni njihovi proizvodi zaista nisu napravili ništa za kožu.

Koji je najjeftiniji proizvod koji se pokazao čudesnim za vašu kožu?

Sada ću reći dva proizvoda, jedan za lice i jedan za tijelo. Termalna voda - čini čuda kad koža treba malo osvježenja. I Nivea Rich Nourishing mlijeko za tijelo - od njega koža blista.

Imate li neki proizvod kojem ste godinama vjerni? Ili možda neki koji je bio u trendu, ali vas je potpuno razočarao?

Iskreno, još nisam pronašla proizvod kojem sam godinama vjerna. Dugo sam lutala među trendovima i preporukama, te sam tek nedavno otkrila što mojoj koži zaista odgovara. No mogu preporučiti ono što je meni kožu transformiralo u posljednjih nekoliko mjeseci, a to su Biologique Recherche proizvodi. Jesu skuplji, ali kvaliteta i rezultati koje daju opravdavaju cijenu. S druge strane, razočarali su me proizvodi korejske kozmetike. Začeplili su mi pore, te sam dobila akne kojih sam se jako teško riješila.

Imate li neki skincare trik koji većina ljudi ne zna, a vama je spas?

Ne znam može li se to nazvati trikom, ali viralni Biologique Recherche P50 Losion mi je promijenio rutinu. To je nježni, ali vrlo učinkovit eksfolijant koji uravnotežuje kožu, potiče obnovu i daje onaj zdravi, svježi sjaj. Koristim ga nekoliko puta tjedno i sve što mogu reći je - čudo.

Kakav je vaš stav prema kirurškim tretmanima za podizanje lica?

Nemam ništa protiv kirurških tretmana za podizanje lica, pod uvjetom da se ne pretjera. Zaista sam vidjela mnoge dobre rezultate. Lijepo je kada se osoba osjeća samopouzdano u svojoj koži, ali granica između suptilnog i pretjeranog uvijek treba postojati.

Koje modne trendove trenutno najviše volite?

Moj stil trenutno balansira između oversized komada i udobnih, uskih haljina. Volim slobodu koju daju široki komadi, ali i osjećaj ženstvenosti koji dolazi s jednostavnom haljinom za svaki dan.

Postoji li ormar neke osobe u koji biste rado ušli?

Rado bih zavirila u ormar Kim Kardashian. Njezin stil savršeno balansira između luksuza, elegancije i svakodnevne nosivosti. Osim toga, njezina kolekcija torbica i cipela jednostavno oduzima dah - pravi modni san.

Postoji li trend koji ste isprva 'mrzili', a sad ga volite?

Za mene zapravo nema takvih trendova. Ako mi se nešto ne svidi od samog početka, teško da će kasnije osvojiti moj ukus.

Jeste li ikada kupili komad odjeće koji je bio preskup, a na kraju ga gotovo niste nosili?

Iskreno, to se događa s dosta odjeće koju kupim. U ormaru još imam stvari koje imaju etiketu na sebi. Ne znam zašto to radim, isplaniram si neki event ili putovanje gdje ću to nositi, ali na kraju se to ne dogodi. Ponekad mi bude čak i žao nositi taj komad, ali me veseli činjenica da ga imam.

Koji vam je najdraži modni komad koji nikada ne izlazi iz mode?

Definitivno moj favorit koji nikada ne izlazi iz mode je sako. Volim ga jer ide praktički na sve, od traperica do haljina, i uvijek podiže cijeli outfit. To je apsolutni klasik.

Koji ste modni promašaj najteže oprostili sebi?

Joj, moj najveći modni promašaj su balerinke. Mislim da se tu nema što puno komentirati, meni jednostavno izgledaju užasno na nozi. Kada ih vidim, samo se upitam "zašto?"

Koji je najskuplji komad u vašem ormaru i je li se isplatila investicija u isti?

Birkin torba je najskuplji komad u mom ormaru. Osim što je bezvremenska i luksuzna, njezina vrijednost s godinama samo raste, što ovu investiciju čini još pametnijom.

Što mislite o modnim trendovima koji se brzo smjenjuju – vrijedi li ulagati u takve komade?

Mislim da je u redu ulagati u trendovske komade ako vas u tom trenutku čine sretnima. Moda je prije svega izraz osobnog stila, pa ponekad vrijedi investirati u nešto što vam donosi trenutno zadovoljstvo.

Kakav je vaš odnos prema investicijskim komadima koji nikada ne izlaze iz mode?

Slažem se s tim - pitanje gotovo donosi odgovor. Takvi komadi su bezvremenski i samim time vrijedni ulaganja.

Ima li neki modni komad koji ste poželjeli, ali ga odgađate zbog cijene?

Birkin torba. Iako već imam pet, želja za još uvijek postoji. Međutim, teško ih je dobiti u trgovini, a cijena im na slobodnom tržištu stalno raste. Mislim da ću tu želju još dugo odgađati, ha-ha.

