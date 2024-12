Anđa Marić Bena Afflecka prvo uvrijedila pa se našla u njegovom zagrljaju: Ne, nije AI

Prije 17 godina Anđa Marić (48) doživjela je susret koji će zauvijek pamtiti. Na Dinersovoj ekskluzivnoj zabavi u Ljubljani, rezerviranoj za slovensku elitu, upoznala je holivudskog glumca Bena Afflecka (52). Na svom Facebook profilu podijelila je fotografije i prisjetila se zanimljivih trenutaka s događaja na kojem se našla kao gošća jedne od uzvanica.

Affleck, koji je tada imao 35 godina, u Sloveniju je stigao kao posebni gost eventa, no bio je daleko od svjetla reflektora. Izbjegao je crveni tepih i ušao na stražnji ulaz, a vrijeme do zabave proveo u hotelskoj sobi. Kako se doznalo, za svoj sat i pol prisutnosti zaradio je malo manje od 100.000 eura, nakon čega je odmah odletio za Kairo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Anđa je priznala da od zabave nije imala velika očekivanja, već je iskoristila priliku za bijeg od svakodnevnih obaveza majčinstva. Ipak, trenutak koji je obilježio večer dogodio se tijekom Affleckova govora o Oscaru koji je osvojio za scenarij filma "Dobri Will Hunting", koji je napisao s prijateljem Mattom Damonom.

"Kad je pričao o svom Oscaru, nepristojno sam se zaderala: 'And it was your only Oscar!' (U prijevodu: To ti je bio jedini Oscar) Nisam ni pomislila da će me čuti, ali čuo je. Odmah mi je bilo žao", prisjetila se Anđa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je svojim upadicama prekinula Affleckov govor, on joj očito nije zamjerio. Štoviše, kad je kasnije vidio Anđu u redu za zajedničko fotografiranje, počeo ju je dozivati: "Chicken! Chicken! Come here!"

Naime, Anđa je na zabavu došla u majici s natpisom "Chicken", kao ponosna menadžerica brenda Wannabesociety, koji je promovirao ideju identiteta kroz simpatične natpise.

"Dress code je bio crna elegancija, ali ja sam došla u majici s natpisom 'Chicken'. Taj dan bila sam kokoš, barem po ponašanju", našalila se pjevačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč njihovom neobičnom susretu, Affleck se, kako kaže, činio zabavljen njezinom iskrenošću.

"Da nisam bila u dubokom braku, a i on isto, možda bih ga pitala za broj telefona", zaključila je Anđa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić za RTL Direkt: 'Rekli su mid a ću već do 2014. biti u kolicima. To je u meni probudilo ogroman inat'