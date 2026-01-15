Anđa Marić otvoreno: 'Mnogi mi ne prilaze i ne uspostavljaju kontakt očima vjerojatno zbog...'

Svestrana umjetnica, pjevačica i spisateljica Anđa Marić (49) podijelila je duboka promišljanja o tome kako se nosi s tuđim reakcijama na svoju bolest, multiplu sklerozu, te odakle crpi neiscrpni optimizam unatoč svim životnim nedaćama. Njezine riječi o prihvaćanju, snazi i autentičnosti odjeknule su među brojnim pratiteljima.

Opušteno izdanje i snažna poruka

U svojoj objavi, Anđa je opisala kako je na događaj "Timeless Beauty" došla u opuštenoj dnevnoj haljini, odabravši udobnost umjesto glamura koji su preferirale druge uzvanice. Upravo je ta autentičnost postala uvod u priču o dubljim osjećajima i reakcijama okoline. "Primjećujem da mi mnogi ne prilaze i ne uspostavljaju kontakt očima – vjerojatno zbog neugode koju osjete jer ne mogu zamisliti sebe na mom mjestu. A onda me vide kako bez srama šepam sa štapom i pritom ne skidam osmijeh s lica", napisala je Marić, iskreno progovorivši o situaciji s kojom se često susreće.

Ova objava dolazi u razdoblju ispunjenom velikim osobnim izazovima za Anđu. Krajem prošle godine hrabro je progovorila o dugogodišnjoj borbi svog sina Gašpera s alkoholizmom, a njezine poruke o prekidanju ciklusa transgeneracijskih trauma pokazale su njezinu nevjerojatnu unutarnju snagu. Kroz svoje kanale poput "Male škole za veliki život", ona neprestano dijeli svoja iskustva i motivira druge da pronađu snagu u najtežim trenucima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Bol je katalizator rasta duše'

Na pitanja odakle joj snaga i optimizam, Anđa odgovara: "Bol i nesreća često su katalizator rasta duše. Dijamant nastaje pod ogromnim pritiskom, a srce nikada ne sudi – to radi samo ego." Svoj stav potkrijepila je i citirajući poznatu autoricu Brené Brown, ističući kako je ne zanimaju komentari onih koji kritiziraju sa strane, a sami nemaju hrabrosti "ući u ring i živjeti autentično".

Njezini pratitelji prepoznali su dubinu i iskrenost poruke te su je u komentarima obasuli podrškom. "Prekrasan tekst, blago onima koji ga razumiju i prepoznaju u njemu bogatstvo! Ti si najljepši dijamant", napisala je jedna pratiteljica. Druga je podijelila osobno iskustvo: "Draga Anđo, jednom sam te srela u Zg i još uvijek mi je krivo što ti nisam prišla, iz vlastitog kompleksa... Definitivno neću ponoviti tu grešku". Kako sama kaže, ona je svojevrsni "semafor", onima koji se nalaze u izazovnim situacijama. Njezin zaključak "Živi. I pusti druge da žive" jednostavan je, ali moćan poziv na prihvaćanje i suosjećanje.