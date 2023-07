Bivša missica Jugoslavije Ana Sasso (60), koju su zvali najljepšom ženom bivše države, u jednom od posljednjih intervjua prisjetila se vremena kada je uz manekensku karijeru gradila i pjevačku. Snimila je nekoliko pjesama i nastupala na raznim manifestacijama, no naposljetku je odustala od glazbe.

Snimila je nekoliko pjesama i spotova

"Tih osamdesetih, kada sam ja postala Miss tadašnje države, svi su nešto od mene tražili, očekivali i tako je došla ponuda Nenada Vilovića da se okušam i kao pjevačica. Ja sam posjedovala talent, a završila sam i Osnovnu glazbenu školu, smjer klavir. Jednom prilikom smo se našli u njegovom studiju, on mi je dao jednu pjesmu i rekao: 'Pjevaj.'

Ja sam to otpjevala kako sam znala i njemu se to svidjelo, tako je zapravo krenula naša suradnja koja je trajala nekih četiri godine", ispričala je Ana za Story. Snimila je i nekoliko spotova, no sa svime je, kaže, prestala iz privatnih razloga.

"Smeta mi to što me ljudi uglavnom percipiraju kroz ljepotu i reklamu Pipi. Ne žalim se apsolutno, meni to laska. Međutim, ja sam osoba koja ima i druge talente, ali, eto, stjecajem okolnosti nisam se mogla posvetiti tim talentima do kraja.

POGLEDAJTE VIDEO: "Od Hrvata ljubav češće vode samo Grci. Svaki peti Hrvat prevario partnera. Ludi rezultati istraživanja o seksualnim navikama"

Ljudi koji me ne poznaju imaju percepciju o meni koja možda nije realna, no ne zamjeram im jer sam ja kriva što nisam iskoristila te neke svoje mogućnosti i pokazala da znam puno više od onog s čime me povezuju", zaključila je.

Podsjetimo, Ana je prije više od četiri desetljeća ponijela titulu Miss Jugoslavije i ušla u top 15 najljepših žena na izboru za Miss svijeta.