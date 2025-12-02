Ana Rucner o prekidu s Duvnjakom i neobičnoj odluci koja je iznenadila javnost

Proslavljena violončelistica Ana Rucner (42) potvrdila je da više nije u ljubavnoj vezi s bubnjarom Markom Duvnjakom, s kojim je bila od 2020. godine. Iako više nisu par, glazbenica naglašava da njihova profesionalna suradnja ostaje jaka te da zajedno planiraju nove nastupe.

Nastup u Indiji i Guinnessov rekord

Ana je nedavno predstavljala Hrvatsku na velikoj međunarodnoj manifestaciji One World, One Family u Indiji, posvećenoj otvaranju najveće besplatne bolnice za siromašne na svijetu. Tom je prilikom izvela “Elegiju” Rudolfa Matza, skladbu nastalu na temelju međimurske pjesme “Vehni Vehni fiolica”.

Na događanju su sudjelovali glazbenici iz 60 zemalja, što je koncertu donijelo i Guinnessov rekord za najveći broj glazbenika okupljenih na jednoj pozornici. Ana je istaknula da su pripreme bile izuzetno intenzivne, s višesatnim probama tijekom nekoliko dana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Profesionalna suradnja s Markom ostaje

Ana, koja uživa u velikoj popularnosti u Kini, potvrdila je da će je Marko ponovno pratiti na nastupima. Prošloga su mjeseca ondje već održali niz koncerata, a iduće godine planiraju opsežnu turneju po kineskim gradovima.

“Dalje idem sama, ali na pozornici ostajemo savršen spoj”, priča u razgovoru za Story glazbenica te naglasila da o privatnom dijelu odnosa više neće govoriti. Iz braka s pjevačem Vladom Kalemberom ima sina Dariana.

POGLEDAJTE VIDEO:Svećenik i povjesničar za RTL Danas o značaju papinog posjeta Libanonu: 'To je stjecište kultura'