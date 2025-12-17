Ana Rucner nakon prekida veze podijelila uzbudljive novosti: 'Usudila sam se nakon 20 godina'

Naša proslavljena violončelistica Ana Rucner (42), iznenadila je svoje pratitelje novom objavom na Instagramu. Podijelila je seriju fotografija iz Šangaja, otkrivši promjenu na koju se dugo nije odvažila.

Na fotografijama Ana pozira zamišljeno, odjevena u udoban bijeli džemper i upečatljive svjetlucave čizme. Ipak, u prvom planu je njezina kosa.

"Odlutala po običaju… ali nakon 20 godina usudila sam se malo dirnuti kosu - novi pramenovi, kako vam se sviđa?", napisala je glazbenica i otkrila da je osvježila izgled novim pramenovima.

Simboličan početak novog poglavlja

Ova vizualna promjena dolazi u vrlo dinamičnom razdoblju za Rucner. Nakon nedavnog povratka iz Indije, gdje je sudjelovala na povijesnom humanitarnom događaju, nastavila je s nastupima u Kini. Nedavno je potvrdila i prekid veze s bubnjarom Markom Duvnjakom, istaknuvši kako "dalje ide sama", iako će nastaviti glazbenu suradnju. Mnogi su stoga njezinu objavu protumačili kao simboličan početak novog poglavlja.

Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali promjenu. Komentari poput "Savršeno", "Osvježenje!" i "Ljepotice predivno izgledate" preplavili su objavu, pokazujući da se Anin novi izgled itekako svidio publici.

Ana Rucner tako nastavlja intrigirati javnost, ne samo svojim glazbenim talentom i energičnim nastupima, već i privatnim životom te modnim odabirima, dok njezini obožavatelji s nestrpljenjem prate njezine azijske avanture.

