Ana Nikolić o svađi s Raletom i ovisnosti: 'Ja sam iskusni alkoholičar, to svi znaju'

Srpska pjevačica Ana Nikolić (47) u podcastu Bokija 13 javno je iznijela niz detalja o odnosu s kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom (57) te opisala događaje koji su se odvili tijekom njihovog boravka u Dubaiju. Izjave je dala tijekom razgovora emitiranog na YouTube kanalu emisije.

Nikolić je ispričala da je došlo do sukoba u hotelskoj sobi, nakon čega je ostala sama dok se Rale nije pojavio. Navela je da je osoblju rekla da se ne osjeća dobro, što je dovelo do toga da joj mjeri pritisak i vade krv kako bi provjerili može li putovati.

Prema njezinim riječima, nalazi su bili uredni, ali je situacija eskalirala jer je, kako kaže, bila drska, a osoblje ju je upozorilo da mora napustiti sobu. Pjevačica ističe da je incident završio tako da su se iz Dubaija vratili odvojeno. Dodala je da je njihova veza u toj fazi bila u zastoju te da su već neko vrijeme prolazili kroz probleme.

Ana Nikolić: 'Ja sam iskusni alkoholičar'

U podcastu je govorila i o pritisku, karijeri i osobnim problemima, uključujući borbu s alkoholom.

''Ja sam iskusni alkoholičar, to svi znaju. Poslije dva pića ne znam gdje sam. Zbog ljudske gluposti sam postala otporna na alkohol. Moj deda Branislav, rođen istog dana kao i ja, bio je alkoholičar kao i ja. Mnogo toga sam povukla na njega", rekla je Ana Nikolić u podcastu.

Podsjetimo, cijeli slučaj započeo je u hotelu Hilton Palm Jumeirah, kada je Nikolić optužila Ratkovića da joj je uzeo novac i ostavio je bez sredstava. U video snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama, pjevačica je navodno prijetila prijavom za silovanje, a Rale je tvrdio da je sve troškove boravka platio, što je više od 30.000 eura, kao i da posjeduje dokaze o uplatama.

