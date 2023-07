Pjevačica Ana Nikolić za srpske je medije progovorila o tvrdnjama da koristi narkotike, koje je nedavno pokrenuo menadžer Saša Mirković. Inače, medijska drama folkerice nastala je kada je Ana podijelila video na TikToku na kojemu joj se vide krateri na čelu, otada je krenula lavina komentara na njezino mentalno stanje.

'Protivnik sam svake vrste droge i opijata'

"Kad jednu majku optužiš za korištenje takvih supstanci, a vrlo dobro se zna da sam protivnik svake vrste droge i opijata… U mom prisustvu to ne može raditi nitko. Svi znaju da sam se zbog toga i razvela", rekla je Ana Nikolić u glasovnoj poruci, koju je voditeljica Jovana Jeremić pustila u svojoj emisiji na Pink TV-u.

"Da ne pričamo o tome koliki sam hipohondar, to znaju najbolje laboratoriji po gradu. Kad se mjesečno ne prijavim da nešto istestiram, zovu me kako bi me pitali: Jeste dobro?", dodala je Ana, koja je prije nekoliko godina bila u kratkom braku s kolegom Stefanom Đurićem Rastom.

Podsjetimo, Saša Mirković je u javnost nedavno iznio niz detalja o pjevačici, o kojima se naširoko pričalo, pišu srpski mediji.

"Nečovjek sam zato što sam od nje tražio da prestane piti alkohol i drogirati se. Nečovjek sam zato što sam tražio da ide na liječenje. Nečovjek sam jer sam je izdržavao šest mjeseci. Nečovjek sam jer sam joj tražio da se uozbilji oko koncerta i da dolazi na vrijeme. Nečovjek sam jer sam joj rezervirao Arenu", kazao je on tada za Kurir.