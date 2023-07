Privatna snimka srpske pjevačice Ane Nikolić, koja se masovno širi društvenim mrežama, zabrinula je javnost.

Oglasila se pjevačica

"Neću ležati na kožnim odjelima pa da ljudi pričaju da imam psihijatrijsko oboljenje i da mi treba psihijatar. To su moje dijagnoze", ispričala je Ana u snimci, a zatim spomenula i svoju majku.

"S obzirom na to da me je majka odvela kod liječnika, ona je strašno zabrinuta za mene. Strašno si zabrinuta za mene? Vidi na što ličim zbog tebe, ti me vodiš kod liječnika! Put do pakla popločen je dobrim namjerama", govorila je bijesno Ana.

Pričala o odnosu s majkom

Pjevačica je prije četiri mjeseca dala intervju, u kojem je govorila o tome kakav ima odnos s majkom.

"Ja sam se majkom bavila davno, kao i sa svojom psihoanalizom, gdje je naravno većinu analize radila majka. Na početku terapije, kada mi je liječnica rekla da negdje nešto škripi u odnosu s majkom, ja sam se počela svađati s doktoricom da mi pokaže diplomu. Ja sam s majkom u najboljim odnosima, izlazimo u grad i baš je to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad s kćerkom? Istina je da je mene majka rodila ranije nego ja Taru, ali svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i kći biti prijateljice", govorila je Ana za Hype TV.

Dodala je i da je navikla biti dežurni krivac za sve u obitelji: "Majka mi je zamjerila, što i sebi, ona voli biti žrtva, a ja ne. Ona je stalno u nekoj ulozi žrtve i njoj nikad ničega nije dovoljno, a ja sam to kod sebe prepoznala. Doktorica mi je objasnila tijekom terapije, došle smo do toga. Ako je petica, zašto nije pet plus? Ako si pustila kosu, a zašto baš toliku kosu? Ako si treća na krosu, zašto nisi prva? Ako si prva, zašto nisi prije prvog? To mjesto ne postoji, ali neka ga izmisle na primjer. Iz nekog njenog nezadovoljstva, samo njoj poznatog, što ne znači da je osuđujem, nikad dovoljno i nikad dovoljno dobro. Ja sam navikla na to da ne valjam. Ja sam crna ovca obitelji, prihvatila sam tu ulogu i igram je. Uopće nemam grešku."

