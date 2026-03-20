Ana Nikolić dobila upozorenje od hotela u kojem živi: Pije, pjeva, i glasno razgovara

Srpska pjevačica Ana Nikolić (47) ponovno je u središtu pažnje regionalnih medija nakon informacija da bi mogla biti zamoljena da napusti luksuzni hotel u kojem trenutačno boravi, piše Kurir.

Navodni problemi u hotelu

Prema tvrdnjama izvora bliskih pjevačici, Ana već neko vrijeme živi u hotelu dok joj traje renovacija stana na Voždovcu. Međutim, upravo je njezino ponašanje u hotelskom baru, koje se navodno ponavlja gotovo svake večeri, izazvalo nezadovoljstvo među gostima i osobljem. Kako se navodi, pjevačica često boravi u baru do ranih jutarnjih sati, gdje pjeva, sluša glazbu i glasno razgovara, zbog čega su se pojedini gosti žalili na buku i uznemiravanje.

Upozorenja bez učinka

Izvor tvrdi da su menadžment i zaposlenici hotela više puta upozorili pjevačicu na kućni red, naglasivši da mora poštovati pravila kao i ostali gosti. Unatoč tome, situacija se, prema istim navodima, nije promijenila.

Navodno joj je nedavno postavljen i ultimatum – da promijeni ponašanje ili će biti zamoljena da napusti hotel. Ipak, pjevačica je, kako se tvrdi, poručila da će se uskoro ionako vratiti u svoj stan čim radovi budu završeni.

Nema službenog komentara

Ana Nikolić zasad se nije oglasila o ovim navodima niti je odgovorila na upite medija. Poznato je da je već ranije privlačila pažnju javnosti zbog situacija u hotelima, uključujući i incidente tijekom putovanja i nastupa.

Podsjetimo, mediji su je više puta fotografirali u hotelskom baru, često s pićem u ruci, a ranije su zabilježeni i sukobi s partnerom Goranom Ratkovićem Raletom, kao i nesuglasice s njegovom bivšom suprugom Slavicom Ratković.

