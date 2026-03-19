Naša talentirana sportašica zapalila New York: Ženska večer u nikad izazovnijem izdanju

Ana Maria Marković (26), hrvatska nogometna reprezentativka koju mediji često nazivaju i "najljepšom nogometašicom svijeta", ponovno je privukla pozornost svojih više od tri milijuna pratitelja na Instagramu. Svojom posljednjom objavom pružila je uvid u svoj život u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje trenutno gradi svoju nogometnu karijeru, pokazavši da jednako dobro vlada modnim kao i sportskim terenima.

Ženska večer

Na nizu fotografija objavljenih pod jednostavnim opisom "girls night" (ženska večer), Ana Maria pozira u elegantnom i profinjenom izdanju. Odjevena u satenski top boje vina otvorenih leđa i crne hlače širokog kroja, dvadesetšestogodišnja nogometašica zračila je samopouzdanjem.

Fotografije su snimljene u, kako se čini, luksuznom restoranu ili baru s kojeg se pruža spektakularan pogled na noćnu panoramu New Yorka. Na nekoliko slika društvo joj pravi prijateljica, potvrđujući da je večer bila rezervirana za opuštanje i druženje.

Obožavatelji je zasuli komplimentima

Ova objava dodatno potvrđuje njezinu uspješnu prilagodbu na život u Americi, kamo se preselila u kolovozu 2025. godine. Tada je potpisala za Brooklyn FC, novi klub u USL Super ligi, što je bio značajan korak u njezinoj karijeri. Zanimljivo je da joj se u New Yorku pridružila i sestra, Kristina "Kiki" Marković, koja također igra za isti klub, čineći njihovu američku avanturu obiteljskom pričom.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Obožavatelji su je obasuli komplimentima, a komentari poput "predivna" i srca ispunili su prostor ispod fotografija. Jedan pratitelj iz Njemačke poručio je: "Čudesan nebeski tim, Anna, ti si jednostavno sjajna", čime je pohvalio njezin izgled i karizmu.

