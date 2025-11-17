FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BAŠ VIDLJIVO /

Rijetke fotografije Ane Kurnjikove iz Miamija otkrile veselu vijest

Rijetke fotografije Ane Kurnjikove iz Miamija otkrile veselu vijest
×
Foto: Profimedia

Ana i Enrique imaju blizance Lucy i Nicholasa te kćer Mary, a uskoro će obitelj dobiti još jednog člana

17.11.2025.
18:52
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša ruska teniska zvijezda Ana Kurnjikova (44) i glazbena ikona Enrique Iglesias (50) očekuju četvrto dijete, a fotografije iz Miamija pružaju rijedak uvid u njihov privatni život.

Naime, nedavno su Ana Kurnjikova i sin Nicholas viđeni na ulicama Miamija u usklađenim odjevnim kombinacijama crne boje i identičnim natikačama. Ana je odabrala široki džemper i udobne hlače, a trudnički trbuščić bio je vidljiv.

Fotografije možete pogledati OVDJE

Zajedno više od 20 godina

Podsjetimo da je ljubavna priča Ane Kurnjikove i Enriquea Iglesiasa započela još 2001. godine na snimanju spota za Enriqueov hit "Escape", a unatoč tome što su zajedno više od dva desetljeća, nikada nisu stali pred oltar. Poznati su po tome što svoju vezu i obiteljski život drže daleko od očiju javnosti, a pjevač je u nekoliko navrata izjavio kako papir ne smatra ključnim za sreću.

Par ima blizance Lucy i Nicholasa te kćer Mary, a uskoro će obitelj dobiti još jednog člana. Izvori bliski paru za magazin People ističu kako oboje uživaju u roditeljstvu i aktivnostima koje donosi odgoj djece. 

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Proslavili su 70 godina i opet stali pred oltar

Ana KurnjikovaEnrique IglesiasTrudnoćaPorodDjeca
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BAŠ VIDLJIVO /
Rijetke fotografije Ane Kurnjikove iz Miamija otkrile veselu vijest