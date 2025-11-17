Rijetke fotografije Ane Kurnjikove iz Miamija otkrile veselu vijest
Ana i Enrique imaju blizance Lucy i Nicholasa te kćer Mary, a uskoro će obitelj dobiti još jednog člana
Bivša ruska teniska zvijezda Ana Kurnjikova (44) i glazbena ikona Enrique Iglesias (50) očekuju četvrto dijete, a fotografije iz Miamija pružaju rijedak uvid u njihov privatni život.
Naime, nedavno su Ana Kurnjikova i sin Nicholas viđeni na ulicama Miamija u usklađenim odjevnim kombinacijama crne boje i identičnim natikačama. Ana je odabrala široki džemper i udobne hlače, a trudnički trbuščić bio je vidljiv.
Fotografije možete pogledati OVDJE.
Zajedno više od 20 godina
Podsjetimo da je ljubavna priča Ane Kurnjikove i Enriquea Iglesiasa započela još 2001. godine na snimanju spota za Enriqueov hit "Escape", a unatoč tome što su zajedno više od dva desetljeća, nikada nisu stali pred oltar. Poznati su po tome što svoju vezu i obiteljski život drže daleko od očiju javnosti, a pjevač je u nekoliko navrata izjavio kako papir ne smatra ključnim za sreću.
Par ima blizance Lucy i Nicholasa te kćer Mary, a uskoro će obitelj dobiti još jednog člana. Izvori bliski paru za magazin People ističu kako oboje uživaju u roditeljstvu i aktivnostima koje donosi odgoj djece.
