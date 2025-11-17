Rijetke fotografije Ane Kurnjikove iz Miamija otkrile veselu vijest

Bivša ruska teniska zvijezda Ana Kurnjikova (44) i glazbena ikona Enrique Iglesias (50) očekuju četvrto dijete, a fotografije iz Miamija pružaju rijedak uvid u njihov privatni život.

Naime, nedavno su Ana Kurnjikova i sin Nicholas viđeni na ulicama Miamija u usklađenim odjevnim kombinacijama crne boje i identičnim natikačama. Ana je odabrala široki džemper i udobne hlače, a trudnički trbuščić bio je vidljiv.

Fotografije možete pogledati OVDJE.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zajedno više od 20 godina

Podsjetimo da je ljubavna priča Ane Kurnjikove i Enriquea Iglesiasa započela još 2001. godine na snimanju spota za Enriqueov hit "Escape", a unatoč tome što su zajedno više od dva desetljeća, nikada nisu stali pred oltar. Poznati su po tome što svoju vezu i obiteljski život drže daleko od očiju javnosti, a pjevač je u nekoliko navrata izjavio kako papir ne smatra ključnim za sreću.

Par ima blizance Lucy i Nicholasa te kćer Mary, a uskoro će obitelj dobiti još jednog člana. Izvori bliski paru za magazin People ističu kako oboje uživaju u roditeljstvu i aktivnostima koje donosi odgoj djece.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Proslavili su 70 godina i opet stali pred oltar