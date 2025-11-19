Ana Ivanović razmatra trajni povratak u Beograd? Blizak izvor otkriva detalje

Nakon vijesti o razvodu bivše srpske tenisačice Ane Ivanović (38) i bivšeg njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera (41) u javnosti se spekulira o budućnosti bivše tenisačice. Prema pisanju Kurira, Ana planira započeti novo životno poglavlje povratkom u Beograd. Izvori bliski sportašici za spomenuti medij navode da ta odluka nije ishitrena, već je rezultat želje za povratkom u Srbiju i blizinom obitelji.

Iako je godinama živjela u inozemstvu, između Njemačke i Španjolske, Ana Ivanović sve češće boravi u Srbiji. Njezini nedavni posjeti Beogradu privukli su medijsku pažnju i potaknuli nagađanja o povratku.

'Više cijeni mir, stabilnost i blizinu najbližih...'

Nedavno je viđena u društvu srpskog tenisača Novaka Đokovića (38) i srpske glumice Nataše Ninković (53) u jednom beogradskom restoranu, a blizak izvor tvrde da joj vrijeme provedeno u rodnom gradu mnogo znači.

"Za Anu Beograd nije samo mjesto odrastanja, to je osjećaj pripadnosti, toplina i ritam grada, koji nijedna svjetska metropola ne može zamjeniti. Nakon naporne sportske karijere i godina života u inozemstvu, prirodno je da sve više cijeni mir, stabilnost i blizinu najbližih. Povratak u Srbiju, makar djelomičan, jer ona ima obaveze i u Njemačkoj i u Španjolskoj, zbog kojih će i dalje morati odlaziti ondje, čini se kao izvjestan korak u narednom periodu. Obitelj u njenom slučaju igra glavnu ulogu u toj odluci", rekao je za Kurir izvor blizak bivšoj tenisačici.

Podsjetimo, Ana Ivanović i Bastijan Schweinsteiger vjenčali su se u lipnju 2016. godine u Veneciji, a tijekom zajedničkog života dobili su troje djece. Kao obitelj su živjeli u austrijskom Westendorfu, ali su često boravili i u Beogradu, gdje posjeduju stan. Njihov razvod službeno je potvrđen izjavom odvjetnika Christiana Scherza, koji je zamolio javnost da poštuje privatnost para i njihove djece.

Već u travnju Mail Sport je izvijestio da je par u ozbiljnoj krizi. Razlog su bile razlike u načinu života koje su, prema tvrdnjama izvora, stvorile velik pritisak na njihov odnos.

