Ana Ivanović okončala devetogodišnji brak sa Schweinsteigerom: Traži skrbništvo nad djecom

Jedan od najomiljenijih i najskladnijih sportskih parova, bivša srpska tenisačica Ana Ivanović (36) i legendarni njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger (39), završavaju svoj devetogodišnji brak. Prema pisanju njemačkog tabloida Bild, Ana je ta koja je odlučila prekinuti brak, a papiri za razvod već su predani sudu.

Par, čija je veza oduvijek izgledala idilično, započeo je ljubavnu priču 2014. godine, a dvije godine kasnije okrunili su je glamuroznim vjenčanjem u Veneciji. Tijekom braka dobili su tri sina i zajedno su živjeli u mirnoj oazi na Palma de Mallorci, daleko od medijske pompe. No, i toj ljubavnoj priči došao je kraj.

Zahtjev podnesen još u studenom

Kako navodi Bild, pozivajući se na izvore bliske paru, Ana Ivanović je zahtjev za razvod podnijela još u studenom prošle godine. Postupak je pokrenut na Općinskom sudu u Münchenu, na odjelu specijaliziranom za obiteljske sporove. Kao službeni razlog razvoda navode se „nepomirljive razlike“, pravna formulacija koja često skriva dublje probleme.

Foto: Petar Glebov/pixsell

Osim samog razvoda, Ana je pokrenula i postupak za uzdržavanje njihova tri sina. S obzirom na to da s djecom živi u obiteljskoj vili u Španjolskoj, ovaj je korak bio očekivan. Schweinsteiger, koji je nogometnu karijeru završio 2019., često je putovao zbog posla kao stručni komentator za njemačku televiziju ARD, dok je Ana bila posvećena obitelji.

Treća osoba?

Iako se kao službeni razlog navode nepomirljive razlike, njemački mediji spekuliraju o stvarnim uzrocima razlaza. Neki navode da bi jedan od okidača mogao biti drugi partner. Schweinsteiger je viđen u društvu nepoznate žene, što je potaknulo glasine o mogućoj nevjeri.

Veza koja je plijenila pažnju

Njihova veza od samog početka bila je pod povećalom medija. Upoznali su se preko zajedničke prijateljice, njemačke tenisačice Andree Petković, a iskre su odmah planule. Schweinsteiger je tada bio u dugogodišnjoj vezi, no ljubav prema Ani bila je jača. Vjenčali su se u srpnju 2016. na raskošnoj ceremoniji u Veneciji, a njihove fotografije obišle su svijet.

Foto: Petar Glebov/pixsell

Nakon završetka sportskih karijera posvetili su se mirnom obiteljskom životu. Ana je postala uspješna poduzetnica, dok je Schweinsteiger ostao u nogometu kao analitičar. Činilo se da su pronašli savršen balans, no idila je, izgleda, bila samo varka.

