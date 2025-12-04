Ana Ivanović i Bastian inzistiraju na dvjema stvarima u postupku razvoda

Srpska tenisačica Ana Ivanović (38), jedna od najuspješnijih tenisačica svoje generacije, i njezin suprug, bivši njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger (41), nalaze se u završnoj fazi razvoda nakon deset godina veze i sedam godina braka. Kako prenose njemački mediji, oboje inzistiraju na brzom i tihom postupku, bez međusobnih susreta u sudnici.

Ne žele se ni vidjeti na sudu

Kako prenosi Bild, i Ana i Bastian od svojih su odvjetnika zatražili ubrzani postupak upravo kako bi izbjegli izravno suočavanje. Izvor blizak paru otkrio je da je Ana nedavno podnijela zahtjev za razvod na Općinskom sudu u Münchenu, na odjelu za obiteljske sporove.

"Oboje su jasno poručili odvjetnicima da se ne žele vidjeti na suđenju na kojem će i službeno biti razvedeni”, izjavio je izvor, naglašavajući kako im je cilj što brže privesti kraju brakorazvodni proces.

Novo poglavlje za oboje

Prema pisanju njemačkih medija, Bastian nije stvarao probleme oko podjele imovine, dok je Ana na Mallorci, gdje živi sa sinovima, podnijela zahtjev za uzdržavanje djece. Za nju je, tvrdi izvor, ovo razdoblje bilo iznimno teško.

"Ivanović samo želi staviti to poglavlje iza sebe. Mnogo putuje, a često boravi i u Beogradu, gdje provodi vrijeme s prijateljima koji su joj bili velika podrška", navodi izvor.

S druge strane, Bastian, prema tvrdnjama bliskih ljudi, situaciju podnosi mirnije te uživa s novom partnericom, izbjegavajući svaki susret s Anom.

Ljubav koja je dugo djelovala savršeno

Ana i Bastian upoznali su se 2014. godine, a dvije godine kasnije vjenčali su se u romantičnoj Veneciji. Zajedno su dobili troje djece, a godinama su slovili za jedan od najskladnijih sportskih parova.

No krajem lipnja pojavile su se prve glasine o narušenom braku, kada su njemački portali objavili da Bastian navodno ima novu djevojku te da afera traje od ljeta 2024. Ubrzo je potvrđeno da je riječ o Bugarki Silvi Kapetanov, s kojom je viđen tijekom odmora u Grčkoj.

