Ana Ivanović nakon razvoda povukla neočekivan potez: Odvjetnici su već poduzeli prve korake

Vijest o razvodu Ane Ivanović (38) i Bastiana Schweinsteigera (41) i dalje izaziva veliki interes javnosti. Kako stvari stoje, njihov odnos nije završio samo na privatnoj razini, već i na poslovnom planu.

Kako piše Kurir, prema izvorima bliskim bivšem paru, nekadašnja teniska šampionka i proslavljeni njemački nogometaš donijeli su odluku da stave točku ne samo na brak, nego i na sve zajedničke poslovne projekte koji su im godinama donosili milijunske prihode.

Dok su bili u skladnom odnosu, slovili su za jedan od najutjecajnijih i najtraženijih parova u svijetu sporta i marketinga. Brojne svjetske kompanije angažirale su ih kao zaštitna lica svojih brendova.

Ugovori vrijedni milijune eura

Kako navodi izvor, riječ je o ugovorima vrijednim milijune eura, koji su obuhvaćali promociju odjeće, sportske opreme, luksuznih satova, ali i kozmetičkih proizvoda. Njihova zajednička pojava bila je jamstvo uspješne kampanje jer su simbolizirali sklad, uspjeh i zdrav način života.

"Ana i Bastian imali su ozbiljne ugovore s velikim kompanijama. Njihov imidž kao para bio je izuzetno cijenjen na tržištu. Međutim, nakon odluke o razvodu, tenisačica je jasno dala do znanja da ne želi nastaviti bilo kakvu poslovnu suradnju s bivšim suprugom", tvrdi izvor upućen u situaciju.

Prema istim informacijama, njihov pravni tim reagirao je i obavijestio sve kompanije s kojima su surađivali da će ih ubuduće moći angažirati isključivo pojedinačno. Ova odluka, kako se navodi, donesena je sporazumno, ali i vrlo odlučno, bez namjere da se u budućnosti ponovno ukrste njihovi profesionalni putevi.

Upućeni u detalje

"Ni jedno ni drugo više ne žele zajedničke projekte. Smatraju da je to najčišći i najjednostavniji način da svatko nastavi dalje bez dodatnih komplikacija", dodaje izvor.

Dodatnu pažnju javnosti izazvale su i informacije o poslovnim poteškoćama s kojima se Ana nedavno suočila. Naime, bivša tenisačica je, kako se pisalo, uložila čak tri milijuna eura u pokretanje kozmetičkog biznisa, koji nije ostvario očekivani uspjeh.

Prema dostupnim informacijama, loša prodaja bila je samo jedan od problema. Navodno je Bastijan potraživao dio prihoda od tog posla, pozivajući se na ranije financijske i bračne dogovore, što Ana nije željela prihvatiti.

Upravo taj nesporazum dodatno je produbio jaz između nekadašnjih partnera i ubrzao donošenje odluke o potpunom razdvajanju, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu.

