Zvijezda popularne serije "The Walking Dead", Alicia Witt (46), doživjela je obiteljsku tragediju kakvu malo tko može zamisliti.

Stavična smrt

Roditelji ove glumice umrli su, sumnja se, od pothlađivanja, a jedno od njih pronađeno je kako sjedi na kauču u kaputu. Glumičin otac imao je rak, dok je njezina majka bolovala od Parkinsonove bolesti. Vlasti sumnjaju da su stari i bolesni roditelji glumice Alicie Witt vjerojatno umrli od hipotermije, pothlađivanja, nakon što su njihova tijela pronađena u njihovoj kući u Massachusettsu ovog tjedna, piše Daily Mail.

Robert (87) i Diane Witt (75) u ponedjeljak su pronađeni mrtvi, nakon što je njihova 46-godišnja kći zamolila rođaka da provjeri što se događa u kući njezinih roditelja jer ih nije mogla dobiti na telefon. Policija je priopćila da je primila izvješća da su njezini roditelji imali "problema s peći" te da su u svojoj trošnoj kući koristili grijalicu. Istražitelji su za Boston 25 rekli da vjeruju da je uzrok njihove smrti najvjerojatnije hipotermija, opasan pad tjelesne temperature uzrokovan dugoj izloženosti hladnoći.

Također je rečeno da je jedan od roditelja pronađen u kaputu, međutim na tijelima nisu pronađeni nikakvi znakovi traume, a naknadnim pregledom nisu otkriveni ni tragovi otrovnih plinova, poput ugljičnog monoksida, prenosi Daily Mail.

'Bila je krhka ženica'

Susjed je za Boston 25 rekao da je Robert Witt imao rak, dok je njegovoj supruzi Diane nedavno dijagnosticirana Parkinsonova bolest. "Bila je krhka ženica, otpuhao bi je jači vjetar", rekao je susjed. Druga susjeda je rekla da je Alicia bila uključena u život svojih roditelja, a kad god bi bila u blizini, slala bi automobil po njih. Kad je jedan od glumičinih filmova bio na TV-u, Robert i Diane bi dolazili kod susjeda da ga pogledaju jer "nisu imali TV u boji", rekla je.

Ožalošćena glumica objavila je priopćenje u utorak: "Obratila sam se rođakinji koja živi blizu mojih roditelja da ih provjeri. Nažalost, ishod je bio nezamisliv. Tražim malo privatnosti u ovom trenutku kako bih tugovala i posložila sve ove događaje u svojoj glavi, ovo je nadrealan gubitak", rekla je Witt.

"Vatrogasci koji su se odazvali na mjesto događaja navodno su provjerili kakvoću zraka u njihovoj kući i nisu otkrili štetne plinove. Nije bilo znakova ugljičnog monoksida", rekao je zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika Worcestera Adam Roche, prenosi DM. Vlasti još nisu potvrdile točan uzrok smrti. Provest će se obdukcija.

Par je desetljećima živio u Worcesteru, a njihova je kći započela karijeru u dobi od osam godina nakon što ju je otkrio David Lynch, koji ju je 1984. godine angažirao u svojoj verziji znanstveno-fantastičnog klasika "Dune" i epizodi "Twin Peaksa". Witt se nastavila pojavljivati ​​u brojnim hit televizijskim serijama, uključujući "Sopranose", "Dva i pol muškarca", "The Walking Dead" i "Orange is the New Black". Witt je također pijanistica koja je početkom 2000. godine aktivno osvajala pozornice Los Angelesa.