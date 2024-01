Pjevačica Iris Kopsa nakon uspješnih singlova ''Krao, krao'' i ''Astronaut'' objavila je novu pjesmu 'Slatka fina' s kojom je planirala ići na Doru, ali nije prošla. Na setu se atraktivna Zadranka pojavila u poluprozirnoj narančastoj majici ispod koje su se nazirale bradavice te tako podsjetila na bivšu Miss Jugoslavije i Pipi djevojku – Anu Sasso.

Iako je karijeru započela u kulinarskim showovima, Iris Kopsa uspješno gradi i pjevačku karijeru. Nakon singlova ''Krao, krao'' i ''Astronaut'' objavila je novu pjesmu 'Slatka fina za koju je snimila atraktivan video spot. Iako je pjesmu prijavila za Doru jer joj je najveća želja otići na Eurosong, nije prošla, a jedini trag da je pjesma stigla u prave ruke je generička potvrda da je pjesma zaprimljena.

"Jako sam zadovoljna kako je sve ispalo s novim spotom. Znate kako kažu, treća sreća, a ja sam toliko sigurna u sebe da mene samo sreća prati", kaže Iris.

Fatalna Hrvatica u spotu glumi s Markom Markovićem, jednim od najtraženijih srpskih fitness trenera kojega su djevojke u spotu zavodljivo masirale, vezale i gotovo skinule do kraja.

"Moj suprug nije ljubomoran jer zna da samo njega gledam. Zato sve žene i jesu ljubomorne na mene jer sam Markišu, kako ga zovem od milja, uspjela skinuti, a vjerujte mi, prezgodan je i ima što pokazati", iskrena je ova majka šestero djece.

No kako ne bi sve ostalo na atraktivnim scenama sa seksepilnim trenerom, pobrinula se upravo Iris, koja je između nekoliko promijenjenih kombinacija, dio spota snimala u bazenu prepunom naranči. Upravo ondje u zavodljivoj narančastoj majici nehotice je pokazala dio grudi pa su odmah krenule usporedbe sa seks simbolom osamdesetih, Anom Sasso i njezinom legendarnom reklamom za Pipi.

"Ana Sasso bila je seks bomba tog vremena baš kao što sam ja danas. Inspirirala me ta reklama pa sam odlučila kupati se u narančama i istaknuti grudi", ističe Iris.

Njezina prva dva singla do sada su prikupila više od 650.000 tisuća pregleda na You Tubeu, a za novi singl kaže da je najbolji do sada.

"Očekujem trending i smatram da ga zaslužujem jer napravili smo odličan posao. Vrijeme je da pokorimo hrvatsku estradu, a i možda me ponovno budete gledali u nekom TV formatu jer sam rođena za svjetla reflektora", zaključila je Iris, koja je izgledom već privukla pažnju jer tvrdi da joj nema ravne u Hrvatskoj.

