Alex Ognjena svoju je najnoviju objavu na Instagramu posvetila jednom hrvatskom mediju. Naime, u svojoj je objavi "sačuvala" dio izbrisanog pitanja iz jednog intervjua koji je nedavno dala te se ponovno osvrnula na svoju aferu s bivšim suprugom Doris Pinčić, Borisom Rogoznicom.

"Uspješni mediji vole novac. Kvalitetni mediji vole istinu. Nedavno sam dala intervju gdje je fokus trebao biti na prvom pitanju i odgovoru. Međutim, brzom reakcijom određenih ljudi (koji ne žele da znate istinu jer im to ruši lažni ugled koji je nemoralno građen dugo godina) taj intervju je obrisan i objavljen novi, bez tog pitanja i bez mog odgovora. Dopisivanje koje sam priložila je također samo jedan detalj koji drugi mediji nisu htjeli objaviti jer, eto, nije tako sočan i jer me se ne može kao žrtveno janje okriviti za raspad nečijeg braka, a 'nit luk jela, nit luk mirisala', al eto. "

'Teško sam bolesna i umirem'

"Kako sam teško bolesna i umirem shvatila sam da nema potrebe da više štitim ugled nekih drugih žena podmetanjem vlastitih leđa. Ok. Ja možda nisam 'žena, majka, kraljica'. Možda nisam svetica zakopčanog dekoltea i krvavih koljena. Možda nisam muža varala s oženjenim direktorom banke. Možda se nisam ponovno udala dok mi se ni tinta od potpisivanja rastave još nije osušila. I da, ja jesam i čudna i provociram i ne živim kako bi mnogi htjeli. Ja jesam mnogo toga, ali nisam ni sponzoruša ni k*rva! Došlo je vrijeme da se čuje istina", napisala je Alex u svojoj najnovijoj objavi te u nastavku dodala i dio iz "izbrisanog" intervjua u kojem je pričala o negativnim posljedicama afere s Rogoznicom.

"15 godina sam bez većeg efekta u medijima pričala o humanitarnim akcijama i volontiranju. Znajući da više nemam puno vremena angažirala sam PR savjetnika koji je u jednom trenu bio i Borisu agent za istu temu. Znao je da je ljudima čitanje o potencijalnoj drami već razvedenog para važnije od ostalih tema. Osim kao odskočna daska za priču o humanitarnim akcijama bio je to i potez koji je trebao potaknuti ljude da istupe i otkriju nemoralne ponude koje dobivaju. Najlakše je šutjeti, ali to ne vodi moralnom i društvenom napretku jer "Da bi zlo napredovalo, dobri ljudi trebaju samo – ne činiti ništa'", napisala je Alex u prvom dijelu objave.

"Nažalost, mediji su dobro procijenili da vijest neće biti toliko zanimljiva ako objave sve naše poruke koje su imali, a u kojima je vidljivo da između mene i Borisa osim flerta nije bilo ničega. Na tome mi je u jednoj poruci i zahvalio iako me prije nagovarao govoreći da su u otvorenom braku. Razumijem da je idealno okriviti me za tuđe odnose nakon svih PR gluposti koje smo zbog pjesama plasirali (npr. da sam domina) i jer mi je zbog višeg cilja svejedno što ljudi o meni misle pa se neću žaliti. Sinu i meni su prijetili smrću zbog čega sam uvela dodatne sigurnosne sustave oko kuće i bojala se otići i do dućana.

Prihvatila sam odgovornost jer sam svjesno ušla u taj rizik s nadom u ljude i njihovo logičko zaključivanje. Šokiralo me da su ti članci bili čitaniji od svih postignuća naših znanstvenika, sportaša, istraživanja, politike i svega što se događalo u tom trenutku u Hrvatskoj i svijetu. Brojke ne lažu. I ne, nikad nisam bila toliko očajna da ikome moram uzimati muža. Da sam osoba koja to radi bila bih odavno u drugačijoj karijernoj i financijskoj poziciji.

'Pobjeđuju ljubav i istina'

Velik broj ljudi mi se ispričao zbog predrasuda, a bilo je i onih koje sam motivirala da čine dobra djela. Bez obzira na to što sam svjesno žrtvovala svoje ime znajući da postoji rizik da će netko pomisliti da sam pristala i spavala s njim nije mi žao jer smo pomogli mnogim ljudima i ogromnom broju djece što je i bio cilj. Tako da… nisam bitna ja i kako je utjecalo na mene. Bitno je da dobri ljudi znaju da nisu sami i da na kraju uvijek na ovaj ili onaj način pobjeđuju ljubav i istina", zaključila je.