"Samohrana sam majka 18 godina, nas dvoje smo sami prolazili kroz sve i život nas nije štedio. Bio je svjestan u što se upuštam, bojao se kako ću to podnijeti znajući da sam osjećajna i teško bolesna, ali je znao razlog zašto to radim i da je zapravo bolest razlog žurbi. Mene je bilo strah da nije spreman za sve što nam slijedi, ali odlično je to podnio. Nije mu bilo lako gledati me dok patim, znam da je morao i rano odrasti zbog svega što smo prošli (čak smo bili beskućnici jedno vrijeme) pa je i ovu situaciju podnio vrlo zrelo", priznala je.