Alex Ognjena, poznata po aferi s Borisom Rogoznicom, bivšim suprugom voditeljice Doris Pinčić, proslavila je sinoć 40. rođendan.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

To je bila prilika i za promociju novog singla "Bože, uzmi me" kojeg je predstavila okupljenima u jednom zagrebačkom kinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pred svima je održala i govor.

"Neki su mi bili podrška, neki su mi okretali leđa i pozvala sam vas da vam zahvalim što ste bili uz mene i što ste znali tko sam i što niste dopustili da vam drugi govore tko sam i nikad vam neću moći dovoljno zahvaliti. Nadam da će to catering odraditi umjesto mene", rekla je i dodala: "Hvala vam na donacijama i na svemu, to me stvarno znalo dizati iz mrtvih", rekla je kroz suze.

Na promociju su stigle i druge poznate zvijezde, među kojima je bila Marina Orsag, Lana Pavić, ali i Željko Bebek sa suprugom i drugi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bivši pjevač Bijelog dugmeta joj je tom prigodom poklonio i buket ruža.