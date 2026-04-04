Fotografije s Balija pokrenule lavinu: Je li Alessandra Ambrosio zaručena?

Brazilska manekenka Alessandra Ambrosio (44) ponovno je privukla pažnju javnosti, ovog puta zbog fotografija s Balija koje su potaknule nagađanja o mogućim zarukama.

Naime, 44-godišnja ljepotica na društvenim je mrežama objavila niz atraktivnih fotografija snimljenih u zoru, na kojima pozira u bikiniju. Ipak, najviše pažnje nije privukao egzotični ambijent, već zlatni prsten koji nosi na lijevoj ruci.

U opisu objave kratko je napisala “Bali... u zoru”, a otkrila je i kako je fotografije snimio njezin partner Buck Palmer, čime je dodatno potaknula interes javnosti za njihov odnos.

Iako službene potvrde o zarukama zasad nema, upravo je taj prsten bio dovoljan da se pokrenu brojna šuškanja. Prema pisanju stranih medija, izvori bliski paru tvrde kako je njihova veza sve ozbiljnija te da bi ovaj detalj mogao upućivati na veliki korak u njihovom odnosu.

Navodno je Palmer, koji se bavi dizajnom nakita, možda i sam zaslužan za prsten koji Alessandra nosi, što dodatno raspiruje nagađanja o zarukama.

Nikad nije bila sretnija

Upućeni tvrde i kako manekenka nikada nije bila sretnija te da u novoj vezi uživa više nego ikad. Opisuju njezina partnera kao osobu koja savršeno odgovara njezinu avanturističkom duhu, ali i ističu kako Alessandra nije zatvorena za ideju braka.

Par je prvi put zajedno viđen u javnosti tijekom Art Basela 2024. godine, kada su odmah privukli pažnju, a već tada se govorilo kako bi ova veza mogla potrajati.

Burna ljubavna prošlost

Prije ove romanse, Alessandra Ambrosio bila je zaručena za Jamieja Mazura, s kojim ima dvoje djece, kćer Anju i sina Noaha. Nakon toga povezivali su je s nekoliko partnera, no čini se da je sada pronašla stabilnost i sreću.

Osim uspješne manekenske karijere, Ambrosio se okušala i u poduzetništvu pa je 2019. godine, zajedno sa sestrom i prijateljicom, pokrenula brend kupaćih kostima GAL Floripa, inspiriran brazilskim nasljeđem.

Hoće li prsten doista značiti i skori odlazak pred oltar, zasad ostaje nepoznato, no jedno je sigurno, fanovi budno prate svaki novi detalj iz njezina privatnog života.

