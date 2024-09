Alen Vitasović otkriva nam činjenice o Baby Lasagni: Nećete vjerovati koliko toga imaju zajedničkog

Glazbenik Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna (29), na drugom od tri održana koncerta na zagrebačkoj Šalati publiku je iznenadio posebnim gostom – Alenom Vitasovićem (56), koji je ujedno nastupao i kao njegova predgrupa. Povodom toga, porazgovarali smo s Alenom o tome kako je došlo do tog nastupa te na koji su se način povezali.

Osim o glazbenom dijelu, dotaknuli smo se i ozbiljnije teme - Alenove bolesti, pa nam je otkrio kako se danas osjeća.

Odlično se slažu

Bez obzira na generacijski jaz, između Alena i Lasagne, ovaj dvojac se odlično slaže, a kako je Alen istaknuo, određene sličnosti i zajednički interesi pomogli su im da se povežu na dubljoj razini.

"Prijatelji, Istrijani, rođeni isti datum, rockeri. Bio sam mu podrška svo ovo vrijeme i on meni. Divan kulturan, iskren, skroman, odgojen mladić. Ima 29 godina kao moj sin", rekao je.

Nije mogao sakriti ni svoje oduševljenje prema Marku, posebno ističući koliko ga fascinira njegova glazba.

"On je sad europska zvijezda, ali nije od jučer - od rane mladosti se bavi glazbom. Njegov glazbeni stil i energija mi se sviđaju - dogodilo se u pravo vrijeme, iako ja ne pratim baš tu vrstu glazbe", otkrio je.

Također, progovorio je i o mogućnosti njihove buduće glazbene suradnje.

"Duet s njim bih snimio bez problema. Imamo istu emociju na malo različit način i to se može lako ostvariti", poručio je.

'Bilo mi je jako teško'

Iza njega nalazi se i vrlo težak period. Naime, od 2022. godine prebolio je Koronu i upalu pluća, koje su ostavile teške posljedice. Zbog toga je bio primoran privremeno se povući iz glazbenog svijeta. Međutim, kako sada tvrdi, sve te poteškoće su iza njega i ništa ga nije moglo spriječiti da priredi pravi spektakl prije nastupa Baby Lasagne.

"Prošle sam godine imao jako težak period. Bio sam pet, šest mjeseci u bolnici, ali to je sad iza mene. Imam intenzivne nastupe i odrađujem ih bez problema. To me veseli, jer sam jedva preživio i mislio da nikad više neću hodati, a kamoli biti na pozornici", ispričao je.

Odvajanje od nastupa bilo je izuzetno teško za Alena, s obzirom na njegovu dugu karijeru i duboku povezanost s glazbom. Unatoč izazovima, uz podršku supruge Eleonore, djece Ivana i Mije te pomoć liječnika, uspio je prebroditi to teško razdoblje.

"Bio sam tužan jer nisam mogao pjevati i nastupati, a to sam radio cijeli život. Moja supruga i djeca su bili uz mene cijelo vrijeme. Više od godinu dana nisam nastupao, teško je bilo to materijalno izdržati. Imao sam pomoć prijatelja i malo ušteđevine. Na kraju sam se podigao uz pomoć liječnika i moju mentalnu snagu. Bilo je potrebno puno borbe i volje.

Sad imam izvanredan bend, bezbroj koncerata i sva ta muka se polako zaboravlja. Gledam samo naprijed", zaključio je.

