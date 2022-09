Nakon što je hrvatsku javnost iznenadio fotografijama s vjenčajna, poznati hrvatski glazbenik, Alen Vitasović, otkrio je kako je do njega došlo.

"To nije bilo vjenčanje. Bila je ceremonija. Vjenčanje je parada kiča. Eleonora i ja i kumovi. Potpisali smo u općini papire, otišli smo na večeru i na spavanje. Mi smo to potpisali incognito. Supruga i ja smo razgovarali da to objavimo. Ali prvo smo htjeli na miru obaviti to. Da smo rekli da ćemo se vjenčati 1. kolovoza, što i jesmo, onda bi tamo bilo svega. Odradili smo to, onda smo objavili. Zašto je vama tako važno je li se Alen Vitasović vjenčao", otkrio je za Story.

Nakon dugo vremena progovorio je i o bivšoj supruzi te otkrio i čime ga je osvojila Eleonora.

"Prva me osvojila jer je bila zločesta i mrzila je da se bavim glazbom. Htjela je supruga, a ja sam joj htio dokazati da sam suprug. I volio sam je. Žao mi je što sam se rastavio. Ova me nije osvojila ničim posebnim koliko me osvojila ljubavlju. Voli me, ništa joj nije teško napraviti za mene koji sam već u nekim godinama. Kada god nešto tražim, ona to napravi. Shvaća to što jesam i ne miješa mi se u glazbu, podržava me, kada sam bio bolestan vozila me na nastupe", rekao je glazbenik.

Priznao je i da mu je drago što se kraj nje ne mora pretvarati i što ga prihvaća takvog kakav je.

"Kada je bilo jako teško, nije joj bilo teško pomoći mi. Ljubazna je, čista, dobra, pedantna i voli me. 25 godina je mlađa – to je malo frka, a drugo je sve u redu. Osvojila me jer je jednostavna i zna tko je Alen. Ne traži da Alen bude drugi, nego da budem svoj, slobodan čovjek. Kada te žena želi mijenjati, ili ona tebe, nećeš dobro završiti. Zna moje mane, imam ih. Ja joj kažem da sam pogriješio, ispričam se i gotovo. I ona pogriješi nekada", objasnio je.

Ipak, na pitanje o tome jesu li njegova djeca, Mia i Ivan, sretni što se tata ponovno oženio - kratko odgovara: "ne".