FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBOŽAVATELJI ODUŠEVLJENI /

Alen Vitasović čestitao rođendan kćerki Miji, fanovi u transu zbog njezine ljepote

Alen Vitasović čestitao rođendan kćerki Miji, fanovi u transu zbog njezine ljepote
×
Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Alen Vitasović objavio rijetku fotografiju kćeri Mije - pohvale, reakcije i čestitke pljušte sa svih strana

1.12.2025.
15:59
Hot.hr
Mia Slafhauzer/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Istarski glazbenik na svom je Facebook profilu objavio rođendansku čestitku svojoj kćerki Miji, objava je vrlo brzo skupila stotine komentara i lajkova. Svi su oduševljeni njenim izgledom, a najčešći komentari glase: 'Predivna je, prava ljepotica'. I sama Mija reagirala je srcem na komentare.

Alen Vitasović ima dvoje djece - kćer Miju i sina Ivana iz prvog braka s bivšom suprugom Sandrom. Iako rijetko objavljuje obiteljske trenutke, jasno daje do znanja koliko je ponosan na svoju djecu. 

Nakon razvoda, Alen je prošao kroz izazovno razdoblje, kako emotivno, tako i zdravstveno, no sreću je, na kratko,  ponovno pronašao uz drugu suprugu, Eleonoru. Par se vjenčao 2022. godine u tajnosti, a Alen često ističe koliko mu je Eleonora pomogla u najtežim trenucima. No, ljubav je trajala do 2025. godine, kada je brak okončan na pulskom Općinskom sudu.

 

Osim što uživa u obiteljskim trenutcima, Vitasović doživljava i pravu renesansu u karijeri. Ovog ljeta snimio je apsolutni hit 'Brajde' u duetu s mladim istarskim glazbenikom Lima Lenom. Pjesma je postala viralna senzacija, a Alen je na društvenim mrežama ponosno istaknuo brojku od šest milijuna pregleda na platformi YouTube, sugerirajući da je i dalje itekako relevantan na glazbenoj sceni.

Komentari podrške koji pristižu sa svih strana samo su potvrda da publika prepoznaje i cijeni njegovu borbu, talent i neizmjernu ljubav prema obitelji.

 

POGLEDAJTE VIDEO Vozač kojeg su nogometaši Uskoka spasili iz gorućeg auta bori se za život

Alen Vitasović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBOŽAVATELJI ODUŠEVLJENI /
Alen Vitasović čestitao rođendan kćerki Miji, fanovi u transu zbog njezine ljepote