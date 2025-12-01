Alen Vitasović čestitao rođendan kćerki Miji, fanovi u transu zbog njezine ljepote

Istarski glazbenik na svom je Facebook profilu objavio rođendansku čestitku svojoj kćerki Miji, objava je vrlo brzo skupila stotine komentara i lajkova. Svi su oduševljeni njenim izgledom, a najčešći komentari glase: 'Predivna je, prava ljepotica'. I sama Mija reagirala je srcem na komentare.

Alen Vitasović ima dvoje djece - kćer Miju i sina Ivana iz prvog braka s bivšom suprugom Sandrom. Iako rijetko objavljuje obiteljske trenutke, jasno daje do znanja koliko je ponosan na svoju djecu.

Nakon razvoda, Alen je prošao kroz izazovno razdoblje, kako emotivno, tako i zdravstveno, no sreću je, na kratko, ponovno pronašao uz drugu suprugu, Eleonoru. Par se vjenčao 2022. godine u tajnosti, a Alen često ističe koliko mu je Eleonora pomogla u najtežim trenucima. No, ljubav je trajala do 2025. godine, kada je brak okončan na pulskom Općinskom sudu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osim što uživa u obiteljskim trenutcima, Vitasović doživljava i pravu renesansu u karijeri. Ovog ljeta snimio je apsolutni hit 'Brajde' u duetu s mladim istarskim glazbenikom Lima Lenom. Pjesma je postala viralna senzacija, a Alen je na društvenim mrežama ponosno istaknuo brojku od šest milijuna pregleda na platformi YouTube, sugerirajući da je i dalje itekako relevantan na glazbenoj sceni.

Komentari podrške koji pristižu sa svih strana samo su potvrda da publika prepoznaje i cijeni njegovu borbu, talent i neizmjernu ljubav prema obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO Vozač kojeg su nogometaši Uskoka spasili iz gorućeg auta bori se za život