Uspjeh o kojem priča regija: Evo što je Aleksandra Prijović pričala o mladom Jakovu Jozinoviću

U samo nekoliko mjeseci, Jakov Jozinović (20) postao je jedno od najtraženijih imena na domaćoj glazbenoj sceni. Mladi pjevač, koji svojim glasom i emocijom osvaja publiku diljem regije, nedavno je održao koncert u beogradskoj MTS dvorani, gdje su emocije, energija i ljubav ispunile svaki trenutak večeri.

''Nisu se još slegli dojmovi nakon koncerta, teško da će se to dogoditi uskoro. Bilo je toliko emocija i ljubavi te večeri da sam potpuno izgubio pojam o vremenu – sve je prošlo u trenu'', rekao je Jakov za Blic nakon koncerta.

Foto: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

Ulaznice za koncert rasprodane su u samo sat vremena, što je iznenadilo i mladog glazbenika.

''Nisam bio svjestan da se to može dogoditi. Prije toga smo imali manji koncert u Beogradu i nismo ni pomišljali da će interes biti toliki. Ovo je bilo iznad svih mojih očekivanja, nešto stvarno posebno,'' priznao je pjevač.

Foto: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

Veliku podršku te večeri Jakovu je pružila i pjevačica Aleksandra Prijović (29), koja je, osim što je bila među publikom, s njim podijelila i iskrene savjete.

''Ja nisam bio svjestan do koga sve ovo što radim dolazi. Ima dobrih ljudi u ovom glazbenom svijetu i zahvalan sam na njihovom odnosu. Aleksandra Prijović mi je uputila nekoliko savjeta, iskrena je, prizemna i jednostavna. Rekla mi je da ostanem svoj, da ne izgubim sebe, da budem priseban i zahvalan,'' ispričao je Jakov.

