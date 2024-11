Aleksandra Prijović na koncertu udarila djevojku: 'Kad sam prošla pored nje pljunula me'

Srbijanska pjevačica Aleksandra Živojinović (29), poznatija pod djevojačkim imenom Aleksandra Prijović, žari i pali koncertima po cijelom Balkanu. Prije nekoliko godina u jednoj televizijskoj emisiji priznala je da je na koncertu udarila djevojku, a videozapis iz emisije prenijela je i na svoj TikTok.

Navodi da se sporni događaj odvio upravo jer ju je ista ta djevojka vrijeđala, a na poslijetku i pljunula na nju.

"Jesam, udarila sam jednom djevojku na nastupu. Ta djevojka me je vrijeđala cijeli nastup, pogrdne riječi i tako dalje. Možda ne izgledam tako, ali nisam mogla izdržati da joj ništa nisam rekla.

To je trajalo, i poslije kad sam prošla pored nje, pljunula me je pred svima. Bila je pijana... Kad sam to vidjela... Onda sam odreagirala tako, udarila sam je", navela je Aleksandra.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjećamo, pjevačica je prije nekoliko dana u sklopu turneje "Od istoka do zapada" održala spektakularni koncert u splitskoj dvorani Gripe. Na koncertu se okupilo mnoštvo ljudi, a sama izvedba započela je sat vremena nakon predviđenog vremena.

