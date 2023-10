Istražujući trenutni fenomen na regionalnoj sceni povezan s pjevačicom koja je oborila rekord prodaje ulaznica i napunila čak pet zagrebačkih Arena, naišli smo na vijest objavljenu potkraj prošle godine koja se odnosi na skandal u kojem se Aleksandra Prijović našla.

Prošle godine, dok je gostovala u jednoj domaćoj emisiji, pjevačica se prisjetila situacije na nastupu prije nekoliko godina koji joj nije ostao u lijepom sjećanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, došlo je do incidenta tijekom njezina nastupa, a unatoč tome što nije niti slutila da će doživjeti takvo što, pjevačica je fizički nasrnula na djevojku iz publike.

"Udarila sam jednom djevojku na nastupu. Ta djevojka me je vrijeđala cijeli nastup", prisjetila se Aleksandra, a potom objasnila kako je došlo do incidenta.

Ispričala je kako ju je djevojka tijekom cijelog nastupa napadala, a unatoč svojoj "burnoj naravi," Aleksandra se trudila suzdržati. No, nakon što je nastup završio i djevojka ju je pljunula, Aleksandra se više nije mogla suzdržati i odlučila joj uzvratiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je trajalo, i poslije kad sam prošla pored nje pljunula me je pred svima. Kad sam to vidjela... Onda sam odreagirala tako, udarila sam je" navela je Prijović u istom razgovoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjevačica je tako otkrila da ima nešto kraći fitilj kada se treba izboriti za sebe.

Inače, Aleksandru mnogi hvale zbog njenog pristojnog ponašanja u javnosti, a na društvenim mrežama mnogi su se čudili što se čak i Lepoj Breni, koja je pomajka njenom suprugu Filipu, obraća s "vi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Primjetno je da pjevačica izbjegava konflikte, a sigurno je da si ne želi dopustiti ovu skandaloznu situaciju od prije prije par godina.

Reputacija je izuzetno važna u njenom poslu, a povodom ove teme, u emisiji 'Balkanskom ulicom', Aleksandra je izjavila: 'Nisam odgojena da se prepirem, ne volim to.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanju o tome psuje li ikad, viče li ili bahati se, odgovorila je: "Psujem, da, i vičem. Ali da budem bahata? To nisam nikad bila i sad kad bi mi netko rekao, ajde budi bahata, ja to ne bih znala."