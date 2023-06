Nepunih tjedan dana od objave Albinina najnovija autorska pjesma i prateći glazbeni video privukli su veliku pažnju! Naime, nakon što je zaintrigirala javnost i slušatelje već samom porukom koja se krije u naslovu pjesme "Grad sve zna“, slušanost na glazbenim platformama ne opada, naprotiv – konstantno raste, dok se istog dana kad je plasiran, glazbeni video našao na popisu Youtube trendinga u kojem još uvijek boravi.

Albini poruke neprestano pristižu sa svih strana, a sjajne reakcije nižu se i u komentarima na društvenim mrežama:

"Konačno nešto svjetski", upečatljiv je komentar na YouTubeu, s čime se slažu i drugi fanovi: "Wow! Samo ću reći: svjetska, a naša! Idemooooooo predivna djevojko!".

Među nizom lijepih riječi i podrške ("Top / Svaka čast / Bravo / Odlično / Pravi ljetni hit / Goriiii"), ljubav joj je (uz nekoliko emoticona sa znakom srca) virtualno poslana čak i iz dalekog Čilea: "The way I love Albina's music. Love from Chile".

Osim Albini i pjesmi koju potpisuje, pohvale su upućene kako glazbenoj tako i video produkciji, a stiglo je i nekoliko zanimljivih prijedloga za suradnju. Među njima, istaknuo se onaj koji mladu hrvatsku pop zvijezdu može zamisliti uz bok globalnoj ikoni svjetskih dance podija: „Vrhunska produkcija i glazbeni smjer. Mislim da bi joj suradnja s Jax Jonesom odlično legla.“

Mlada glazbenica i autorica, koja je trenutačno u iznimno kreativnom periodu, ne odbacuje ideje za buduće suradnje, no ipak otkriva kako s Đanom Smajom i Hrvojem Domazetom - u suradnji s kojima je napisala "Grad Sve Zna“ - već sada intenzivno radi na novim pjesmama kojima namjerava zaokružiti glazbeno poglavlje započeto pjesmama "27." i "Žar".

U međuvremenu, odlučila je publiku "odvesti u svijet nastajanja iluzija“: upravo objavljeni "Behind The Scenes“ video otkriva nekoliko detalja sa samog snimanja, uključujući opuštenu i sretnu Albinu te njen komentar nakon snimanja scena na kiši.