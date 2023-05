Simpatična splitska pjevačica Albina Grčić prekinula je dugogodišnju vezu s nogometašem Ivanom Čalušićem.

"Nemam što reći na tu temu. Više nismo zajedno. Stvarno ne želim da se o tome piše. Želim respektirati svoju i njegovu privatnost. Tako sam odlučila i to je to", rekla je Splićanka za Scenu.

Podsjetimo, da par više nije skupa shvatili su još prije nekoliko mjeseci Albinini najvjerniji obožavatelji koji su primijetili da je s Instagrama izbrisala sve zajedničke fotografije s nogometašom.

Isprva je pjevačica osporavala prekid.

"To nije istina! Želim vezu graditi u privatnosti i to je to", izjavila je tad za Slobodnu Dalmaciju.

Nedavno je pjevačica otkrila i kako joj je ovo ljeto u planu riješiti preostale ispite na fakultetu, a između ispita će i zapjevati.