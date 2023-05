Šuškalo se kako pjevačica Albina Grčić i nogometaš Hajduka Ivan Ćalušić više nisu par. Da nešto ne štima ljudi su primjetili kada su s Instagrama pjevačice nestale fotografije s dečkom, a samo dva mjeseca prije Albina je demantirala glasine o prekidu. No, ona je sada za Slobodnu Dalmaciju priznala da par više nije zajedno.

Albina je prije toga inače često objavljivala fotografije s Ivanom pa su tako i pale fotke iz Katra gdje su zajedno bili na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Sudeći prema fotografijama iz tog perioda ništa nije dalo naslutiti kako će ljubavi uskoro doći kraj.

"Ivan i ja ne krijemo svoju vezu, što je potpuno jasno na društvenim mrežama, ali itekako držimo do svoje privatnosti i do vremena provedenog zajedno. Ne dozvoljavamo da nam javnost utječe ni na ono čime se bavimo, ni na naš odnos. Meni je najvažnije da se međusobno podržavamo, a potpuno je razumljivo da ljudska znatiželja potiče pitanja i komentare, s obzirom na to da smo nekakve javne osobe", rekla je jednom Albina.

Bivši par je prohodao kada su imali 19 godina.

'Kockice su se i nama posložile, sudbina nas je spojila. Drago mi je jako što se međusobno puno podržavamo i što oboje živimo za svoje snove i ne ograničavamo se ni u kojem segmentu", pričala je Albina.