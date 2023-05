I dalje se ne stišavaju reakcije na finale Eurovizije koje je održano u subotu. I dok jedni smatraju kako je pobjeda Šveđanke Loreen zaslužena, drugi govore kako je sve namješteno, jer se sljedeće godine slavi 50 godina od fenomenalne pobjede ABBA-e na Euroviziji.

Naravno, govori se i kako je pobjednička pjesma zapravo plagijat nekoliko pjesama, od kojih je jedna pjesma upravo ABBA-ina – 'Winner Takes It All'.

Ukidanje žirija?

Onda postoje oni koji smatraju da je Finac Käärijä zaslužio pobjedu, jer je od publike dobio 376 bodova, dok je Loreen dobila 243 glasa. Pogledaju li se glasovi žirija, može se vidjeti kako postoji veliki disbalans. Naime, Loreen je od žirija dobila 340 glasova, a Käärijä tek 150.

Čak je 15 žirija, od sveukupno 37, dodijelilo po 12 maksimalnih bodova Loreen. Naravno, najvećim fanovima Eurovizije ovo se nije svidjelo pa su odlučili pokrenuti peticiju za ukidanjem žirija.

Albina: 'Mislim da bi publika trebala imati zadnju riječ, ali...'

O svemu smo popričali s bivšom predstavnicom na Euroviziji, Albinom, koja je Hrvatsku predstavljala prije dvije godine.

"Mislim da je taj balans uvijek potreban i da ljudi iz struke komentiraju, odnosno ocjenjuju te nastupe i da tu bude raspon različitih generacija i ukusa. Naravno da je publika ta koja je u konačnici važnija tako da bi možda trebao biti veći postotak same publike. Osobno mislim da bi publika trebala imati tu zadnju riječ, ali svakako mislim da bi žiri trebao ostati tu, ali do neke mjere", govori nam Albina.

O Letu 3: 'Publika je rekla svoje'

Ona je inače ove godine bila u stručnom žiriju Hrvatske i zajedno s još četvero kolega ocjenjivala nastupe i davala bodove. U svakom žiriju sjedilo je po petero osoba, a u Hrvatskoj su tu dužnost, uz Albinu, obnašali Damir Kedžo, Nikša Bratoš, Branimir Mihaljević i Jelena Balent. Albina nam je otkrila kako je izgledao cijeli proces ocjenjivanja.

"Poprilično je opuštena atmosfera. Naravno da postoje neki uvjeti i pravila, ali osjećali smo se domaće i bilo mi je ugodno. S obzirom na to da svatko ima svoj listić, onda svatko glasa po nekim subjektivnim doživljajima. Naravno, pokušavaš biti objektivan generalno, ali u konačni smo svi glasali onako kako smo mislili da je najbolje i nema tu dogovaranja. Samo smo prokomentirali i vidjeli koje su nam se točke poklapale, a koje ne i to je to."

Što se tiče Leta 3, Albina za njih ima samo riječi hvale.

"Vjerujem da su mogli dobiti još koji bod više od žirija, ali to je dosta i stvar toga tko sjedi u žiriju, neki malo i subjektivni doživljaji, ali u konačnici je najbitnije da je publika rekla svoje. Publici su se naši predstavnici svidjeli i mislim da je to najbolja povratna informacija", zaključuje Albina.