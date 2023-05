Šveđanka Loreen odnijela je pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu iako joj publika u televotingu nijednom nije dodijelila 12 bodova.

Loreen je od publike dobila ukupno 243 boda, no nijedna zemlja nije joj dodijelila maksimalan broj bodova tijekom telefonskog glasanja.

Međutim, od osam zemalja dobila je po visokih 10 bodova te od žirija 340 ukupnih bodova. Članovi stručnog žirija iz čak 15 zemalja su Švedskoj dodijelili najviši broj bodova te je tako odveli do pobjede.

Finci, koji su završili na drugom mjestu, imali su ukupno 526 bodova. Izrael je završio treći s 362 ukupna boda.

Loreen je s pjesmom "Tattoo" odvela Švedsku do pobjede na Eurosongu, ovo joj je dugi put da je uzela kipić na Eurosongu. Prva je žena u povijesti kojoj je to uspjelo. Dva puta je na Eurosongu do sada pobijedio samo Irac Johnny Logan.

Kladionice su Šveđanki od početka davale najveće šanse za pobjedu, a Švedska sada ima ukupno sedam pobjeda na Eurosongu.

Twitter negoduje zbog Loreen

Tijekom bodova žirija, već su mnogi počeli negodovati kako to da Švedskoj gotovo svaka država daje 12 bodova. A sve se to iskristaliziralo kada su došli glasovi publike, Loreen nije dobila nijednom maksimalan broj bodova - što je Twitteraše nagnalo na ovakve komentare...

"Ukradeno! Trebali biste se sramiti", "Uništili su sve ove godine", "Švedska ovo ne zaslužuje", "Pjesma joj uopće nije bila ništa ekstra", "Možemo li kako maknuti to bodovanje žirija?", "Nije zaslužila, sve je iscenirano", "Ovo je preloše i preočito", "Taj je Eurosong postao užas", neki su od komentara.