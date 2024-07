Pjevačica Albina Grčić (25) prošle godine je prekinula s hajdukovcem Ivanom Ćalušićem, a sada otkrila da ponovno ljubi. Pjevačica je u ljubavnoj vezi sa sinjskim nogometašem Markom Čovom te je otkrila kako se osjeća.

"Mogu samo reći da sam sretna i zadovoljna i to je to", otkrila je Albina za Story.

Foto: Instagram

U srpnju su odjeknule vijesti o novoj ljubavi, a Albina je sada otkrila smetaju li joj takvi napisi u medijima.

"Ma ne smeta me to jer svatko tu radi svoj posao. Ja bih osobno voljela da se mediji fokusiraju na neke druge stvari, ali trenutno nemaju na što drugo. Generalno bih voljela pokazati ljudima da nisam tu zbog stvari iz privatnog života, nego zbog ovog muzičkog dijela. Ali kažem - ne smeta me, ljudi su znatiželjni, vole pročitati takve stvari. Ja prva", rekla je pjevačica.

Bila s hajdukovcem četiri godine

Podsjetimo, Albina je u svibnju potvrdila da je vezi s Ivanom došao kraj. Bivši par zna se još iz djetinjstva, a skupa su bili četiri godine.

Foto: Instagram Albina Grčić i Ivan Ćalušić

Neko vrijeme se šuškalo da ljubi nogometaša Filipa Krovinovića, no demantirala je te tvrdnje.

