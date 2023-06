Kristijan Rahimovski na svom je Instagram profilu podijelio na fotografiju preminulog oca Akija, uz koju je napisao emotivnu čestitku povodom njegova 68. rođendana kojeg je trebao proslaviti baš danas.

"Tata, sretan ti rođendan. Odmori se od onih koji su te umorili. I zapjevaj sa mnom danas. Ja hoću onu koju ti voliš. Nedostaješ. Tvoje dete kreten", poručio mu je Kiki.

Podsjetimo, Kiki je za Story o Akiju govorio ovako: "Gubitak roditelja za mene je sasvim nova spoznaja boli. Nekako uvijek misliš da će zauvijek biti tu. Prebrzo mi je i nenadano sve to došlo s ocem. Bio sam dosta dugo u stanju emotivnog šoka. Polako izlazim iz toga. Prvi rođendan bez njega, prva Nova godina, blagdani… Sve je još prebolno, kako za mene tako i za cijelu moju obitelj. Vrijeme u ovom slučaju ne liječi rane, a mama i tata nikad ne prestaju biti dio djeteta. Samo ostaje neki oblik navike na tu bol, u to sam siguran. Gorak osjećaj. Tješi me spoznaja da je tu sa mnom, kroz snove, pjesme, u sitnim stvarima koje radim, a koje su kroz njegov DNK utkane u mene", rekao je Kiki.

"Obitelj, glazba i suluda vjera u ljude daju mi još energije da se imam za što boriti. Vrijeme u kojem živimo izazovno je i iscrpljujuće. Pokušavam gledati samo dobre stvari. Izbjegavam loše koliko je to moguće. Najviše volim skladati, istraživati nove forme u glazbi i to mi je uzbudljivo. Što više pišem, vidim da zapravo trebam još puno toga naučiti o glazbi, a uvijek su me veselile te male stvari", zaključio je Kristijan.

Podsjetimo, Kiki je na komemoraciji svog oca otkrio koja mu je najdraža uspomena koju s njim ima.

"Volio bih da su neka druga vremena, da nema ovog prokletog virusa, siguran sam da bi bila milijarda ljudi na sprovodu. Ali svi koji su došli su došli punog srca… Vidio sam od Skopja, Beograda, ne znam mjesto gdje ljudi nisu palili svijeće… To je ostavština mog oca. Ima puno uspomena, ti neki naši sitni momenti, gdje smo se našli kroz pjesmu. To je nešto naše, skriveno… Gdje bi zajedno zapjevali, pogledali se u oči. Nešto se dogodi tu, to su momenti koji su neizrecivi, nisu ovozemaljski", prisjetio se Kiki.