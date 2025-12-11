Aci Lukasu otkazan još jedan nastup: 'Stanovništvo je uznemireno zbog fotografije'

Nakon što je na društvenim mrežama početkom prosinca objavljena fotografija na kojoj folk pjevač Aca Lukas sjedi u društvu Nasera Orića, otkazan mu je nastup na Jahorini uz objašnjenje organizatora da je tamošnje stanovništvo uznemireno zbog sporne fotografije.

Naime, Naser Orić je bošnjački vojni zapovjednik koji je tijekom rata u BiH vodio obranu enklave Srebrenica, no mnogi Srbi smatraju ga ratnim zločincem, za što je u Haagu bio optužen.

U jeku cijele situacije, oglasio se i odnedavno bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, tvrdeći da je Lukas tim potezom izgubio kredibilitet u Republici Srpskoj. O tome su nedavno izvijestili regionalni portali i Net.hr.

Аца Лукас је дубоко повриједио све нас у Републици Српској дружећи се с Насером Орићем.

Злочини које су Насер Орић и његови војници починили над српским народом на подручју Сребренице и Братунца су били монструозни и зато је Лукас фотографишући се с њим дубоко повриједио потомке… — Милорад Додик (@MiloradDodik) November 30, 2025

Lukas se tada videozapisom izjasnio na Instagramu, gdje je najavio da će ipak nastupati na Jahorini, ali se i izravno obratio Dodiku:

„Po tisućiti put se pokazalo kako izgleda kad ideš protiv logike zdravog razuma, a unatoč tome smatraš da prijateljima treba pomoći i ti im pomogneš, a oni ti ovako vrate. Ne moram pjevati na Jahorini, ali ću pjevati vrlo brzo, jer će se ta logika zdravog razuma već sljedeće godine pokazati. Aca Lukas tada neće biti tu da vam vadi kestenje iz vatre, draga moja gospodo, na čelu sa slavnim Miletom“, poručio je folk pjevač.

Situacija ponovno užarena

U međuvremenu situacija je dodatno eskalirala: otkazan mu je i rasprodani koncert u Banjoj Luci, zakazan za 29. prosinca, bez službenog obrazloženja. Iako nije navedeno, mnogi pretpostavljaju da je odluka povezana s aktualnim sukobom za koji je upravo ta fotografija bila okidač.