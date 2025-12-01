FREEMAIL
SVAĐA S DODIKOM /

Radi ove fotografije Aci Lukasu zabranjen je nastup u Jahorini

Radi ove fotografije Aci Lukasu zabranjen je nastup u Jahorini
Foto: Pixsell

Prvo mu je otkazan nastup na Jahorini, uz obrazloženje organizatora da je tamošnje stanovništvo uznemireno zbog spomenute fotografije

1.12.2025.
19:39
Matea Bahovec
Pixsell
Drugi dan zaredom traje „drama“ između srpskog pjevača Ace Lukasa (57) i političara Milorada Dodika, koji se javno prepucavaju preko društvenih mreža.

Sve je krenulo nakon što je objavljena fotografija na kojoj je folk pjevač u društvu nekadašnjeg zapovjednika Armije BiH iz Srebrenice Nasera Orića.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Naser Oric (@naser.oric.67)

Prvo mu je otkazan nastup na Jahorini, uz obrazloženje organizatora da je tamošnje stanovništvo uznemireno zbog spomenute fotografije, a potom se oglasio i Dodik, koji je ustvrdio da je Lukas tim potezom izgubio kredibilitet kada je riječ o nastupima u Republici Srpskoj.

Ni danas situacija nije mirnija. Aca Lukas se ovoga puta oglasio na svom Instagram profilu, gdje je najavio nastup na Jahorini, ali se i izravno obratio Dodiku, prenosi Kurir

„Po tisućiti put se pokazalo kako izgleda kad ideš protiv logike zdravog razuma, a unatoč tome smatraš da prijateljima treba pomoći i ti im pomogneš, a oni ti ovako vrate. Ne moram pjevati na Jahorini, ali ću pjevati vrlo brzo, jer će se ta logika zdravog razuma već sljedeće godine pokazati. A Aca Lukas tada neće biti tu da vam vadi kestenje iz vatre, draga moja gospodo, na čelu sa slavnim Miletom“, poručio je folk pjevač, a u komentarima je bilo brojnih prepirki i uvreda na njegov račun.

POGLEDAJTE VIDEO: Uskoro će biti poznato tko će zamijeniti Milorada Dodika na predsjedničkoj poziciji

Aca LukasMilorad DodikJahorinaNaser Orić
najčitanije
