Aca Lukas priveden u Geteborgu pred koncert: Policija ga zadržala na aerodromu

Popularni pjevač Aca Lukas (57) navodno je priveden od strane granične policije u Geteborg pred večerašnji koncert. Prema nezvaničnim informacijama, Lukas je zadržan na dodatnom ispitivanju prilikom granične kontrole na aerodromu, dok su njegovi kolege Stefan Đurić Rasta (36) i Amar Gile Jašarspahić (35) prošli graničnu kontrolu bez problema.

Razlozi privođenja

Za sada nije poznato zbog čega je Aci Lukasu ulazak u zemlju zabranjen, niti postoji službena potvrda iz policije ili njegovog tima. Trenutno se nalazi pod nadzorom i čeka daljnju proceduru, a neslužbeno se očekuje njegova deportacija u narednim satima, piše Kurir.

Organizatori koncerta u Geteborgu našli su se u neugodnoj situaciji jer je Lukas bio jedna od glavnih zvijezda večeri. Još uvijek nije poznato hoće li koncert biti otkazan ili održan bez njega. Do sada se ni Lukasov tim nije oglašavao o incidentu.

Nije prvi put

Podsjećamo, Aca Lukas imao je slične probleme s zakonom i ranije ove godine u Sjevernoj Makedoniji. Tada je njegov menadžer Saša Mirković javno pružio podršku pjevaču, ističući kako je narod uz njega i da ga incidenti ne bi smjeli zaustaviti u radu.

POGLEDAJTE VIDEO:Pripremaju li Amerikanci kopnenu invaziju na Iran? Izvještaj otkriva dva cilja