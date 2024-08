Jenniferin bivši nasladio se njezinim razvodom od Bena: 'Sam biraš...'

Bivši profesionalni igrač bejzbola, Alex Rodriguez (49), podijelio je na društvenim mrežama kriptičnu poruku upravo na dan kada su mediji objavili vijest o razvodu njegove bivše zaručnice Jennifer Lopez (55) i njezina supruga Bena Afflecka (52) nakon dvije godine braka.

"Ili ideš na jednu stranu ili na drugu, a kad je već tako - bolje je da ti budeš taj koji odlučuje smjer", napisao je A-Rod na svoj Instagram story te time zaintrigirao svoju bazu pratitelja koja broji preko četiri milijuna ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Alex Rodriguez

Ovu "mudru" misao pripisao je sam sebi tako što se ispod nje i potpisao. Prvotno ju je na Instagramu podijelila kreativna kuća pod nazivom The Con.cept, koju vodi ženski tim sa sjedištem u New Yorku, a on ju je podijelio.

Iako Rodriguez nije dao nikakve dodatne komentare, ova objava navela je mnoge da se pitaju ima li ona dublje značenje i odnosi li se na njegov odnos s Jennifer Lopez ili je jednostavno riječ o slučajnom tajmingu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Podsjetimo, romansa između Rodrigueza i slavne pjevačice započela je u veljači 2017. godine. Ubrzo su se zajedno pojavili i na crvenom tepihu tijekom Met Gale 2017., a njihova je veza kulminirala zarukama u ožujku 2019. godine tijekom putovanja na Bahame.

POGLEDAJ VIDEO: Jennifer Lopez i Ben Affleck vjenčali su se u kapelici u Las Vegasu: 'Dugo sam čuvala haljinu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa