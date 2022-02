Ne postoji niti jedno mjesto na svijetu do kojeg nije došla vijest da pjevačica Rihanna i reper A$AP Rocky očekuju prinovu. Bila je to kruna njihove ljubavne veze koja je počela još u studenom 2020. godine.

Premda se znaju gotovo deset godina, pustili su da sve "ide svojim tokom".

"Tako je sve krenulo. Divio joj se, bio je zadivljen njome. Želio je započeti vezu s njom i smatrao je da je vrijedna čekanja", rekao je izvor blizak reperu za People.

Par je fotografiran u New Yorku tijekom vikenda, a Rihanna je ponosno pokazala svoj trudnički trbuščić raskopčavši ružičastu jaknu, a sam je trbuh bio ukrašen lančićima s draguljima.

I drugi izvori, koji su bliski proslavljenoj pjevačici, potvrdili su da su "mnogi muškarci pokušali oboriti je s nogu, ali da je to samo Rockyju zapravo pošlo za rukom". Jedan je izvor otkrio i kako je reper vrlo romantičan prema samoj pjevačici: "Obožava je od samog početka. Vrlo je romantičan pa joj stalno šalje toliko cvijeća da joj ispuni cijelu sobu. Uvijek se zabavljaju kad su zajedno. Znaju se šaliti i glupavo ponašati. Uživaju u životu i vole putovati. Vole biti zajedno i jedno su drugome ljubav života".

No, kako prenosi The Sun, beba neće biti jedino na što će Rihanna morati pripaziti u nadolazećem periodu. Naime, prije veze s Rihannom reper je hodao s američkom manekenkom Chanel Iman od 2012. do 2014. godine. No, i dok je bio s Iman, povezivali su ga s repericom Iggy Azaleom. Nedugo nakon te veze uslijedilo je medijski skandal s Ritom Orom. O pjevačici je reper otpjevao seksističke, ponižavajuće stihove.

Poslije seksipilne Kosovarke, bio je sa zanosnom Kendall Jenner, ali i s francuskom bivšom porno glumicom Sophie Brussaux, poznatom kao Rosee Divine.

No, nije niti Rihanna češljala kosu i čekala princa. Od 2007. do 2009. hodala je s Chrisom Brownom, a prekinuli su nakon incidenta u kojem ju je Brown navodno fizički napao. Tri je godine bila u vezi i sa saudijskim biznismenom Hassanom Jameelom, a razišli su se u siječnju 2020. Budući roditelji viđeni su kako sjede jedno do drugoga na modnoj reviji Louisa Vuittona na Paris Fashion Weeku još dok je bila s Jameelom, no sve su glasine o mogućoj prevari demantirali. Krajem 2019., Rihanna je posjetila njegov koncertu u Švedskoj, a zajedno su se pojavili i na koncertu u New Yorku početkom 2020.

Podsjetimo, odabranik Rihannina srca do sada je uspješno surađivao s brojnim poznatim svjetskim glazbenicima, uključujući Roda Stewarta, Marka Ronsona, Kendricka Lamara i Drakea. Svoj debitantski studijski album "Long. Live. ASAP" objavio je 2013. godine, a na Billboard200 top ljestvici debitirao je na prvom mjestu, jednako kao i drugi album "At. Long. Last. ASAP". Osvojio je dvije nominacije za Grammy, pet nominacija za MTV nagrade i četiri nominacije za nagradu BET.

No, postoji i druga strana medalje. Reper je, osim po turbulentnim vezama, poznat i po svojim učestalim sukobima sa zakonom. Sve je počelo davne 2012. godine. ASAP Rocky je 20. srpnja 2012. godine uhićen te pritvoren u Lower Manhattanu zbog verbalnog napada na dvoje ljudi koji su ga htjeli slikati. Nekoliko godina kasnije bio je osuđen na kratku zatvorsku kaznu jer je sudjelovao u napaduu kojem je muškarac udaren bocom te isprebijan šakama i nogama. Jednom je prilikom napao i dvojicu fotografa koji su tvrdili da su ga snimili kako uzima ilegalnu drogu u njujorškoj trgovini odjeće.

No, odslužio je reper zatvorsku kaznu i zbog dilanja droge na otoku Rikers. Tijekom glazbenog festivala u Philadelphiji, optužen je da je ošamario jednu ženu.

Rockyjevo problematično ponašanje seže još daleko u prošlost, kada je imao samo 12 godina, a otac mu je bio uhićen zbog dilanja droge. Godinu dana poslije u istom je paklu izgubio brata, a s 15 je već organizirao prve orgije.

"Naša škola bila je tri bloka dalje, a puštali su nas na ručak, na 45 minuta. Prvi se put to odvilo ovdje, u ovoj stambenoj zgradi. Dizalom smo se popeli na krov i svi su spustili kapute na zemlju. Pet djevojaka i deset momaka i svi smo se samo izmjenjivali. Puno orgija. Mnoge od njih sam fotografirao i dokumentirao. Žene s kojima sam bio voljele su lika sa slobodnjačkim duhom, poput mene", priznao je slavni reper.