Jedno veliko pitanje pojavilo se nakon smrti princeze Diane, a tim pitanjem se bave i u seriji "Kruna": je li legendarna princeza bila tajno zaručena za Dodija Fayeda ili možda je on kupio prsten pripremajući je zaprositi?

U posljednjoj sezoni Netflixove serije, Dodi zaprosi princezu Dianu u Parizu samo nekoliko sati prije njihove tragične smrti u prometnoj nesreći. Međutim, DIana ga odbija, govoreći da nije spremna.

Pitanje njihovih mogućih zaruka postalo je važno čak i 10 godina nakon kobne nesreće para 1997. u Parizu, kada je to bilo dio istrage o smrti princeze Diane (zajedno s pitanjem je li Diana bila trudna - nije). To je zato što je Dodijev ogorčeni otac, Mohamed al-Fayed (koji je umro ranije ove godine), tvrdio da je to bio jedan od razloga za zavjeru kraljevske obitelji da ubije par.

Prvo, jesu li Diana i Dodi, koji su se tek upoznali tog ljeta, bili zaljubljeni? Richard Kay, stariji novinar Daily Maila koji je bio blizak princezi, dirljivo je pisao o posljednjem pozivu koji mu je uputila samo nekoliko sati prije kobne vožnje iz hotela Ritz u Parizu. U svojim dirljivim razmišljanjima, napisanim dan nakon njezine smrti, rekao je da je bila "sretna".

Dodao je: "Ne mogu sa sigurnošću reći da bi se vjenčali, ali po mom mišljenju, bilo je vjerojatno." (Kay je kasnije rekao istrazi o njezinoj smrti 2007. da je promijenio mišljenje o tome.)

Princeza Diana uzbuđeno je pričala kako je vidjela svoje sinove, tada 15-godišnjeg princa Williama i 12-godišnjeg princa Harryja, koji su bili na odmoru u Balmoralu sa svojim ocem, princom Charlesom.

Plan za susret koji se nikad nije dogodio

"'Dolazim kući sutra, a dečki će se navečer vratiti iz Škotske'," rekla mu je. (Nažalost, večer kad se čula sa svojim dečkima je umrla u automobilskoj nesreći.)

Ali, je li se htjela ponovno udati? "Kruna" pokazuje kako par razgledava draguljarnicu dok se skriva od fotografa u Monte Carlu, a poznato je da je Dodi doista kupio dijamantni prsten u dućanu Repossi na Place Vendome u Parizu za oko 14.000 dolara. Hoće li joj ga dati u svom stanu, kamo su se uputili u noći svoje smrti? Ako se radilo o zaručničkom prstenu, nije bio osobito skup za čovjeka njegova bogatstva.

Međutim, čini se da je Dodi planirao nešto posebno. Rene Delorm, njegov batler, rekao je da je te večeri zamoljen da donese "šampanjac na ledu kad se vrate u stan", sažeo je lord Justice Scott Baker, koji je vodio službenu istragu o smrti para, 2007.

Istraga o smrti para provedena je s forenzičkim detaljima 10 godina nakon noći koja je šokirala svijet. Navodno imajući zadatak odlučiti o tome kako su Diana i Dodi umrli, također je ispitao sve okolnosti tragedije. Jedan od njih bio je procijeniti vezu para.

Predsjedavajući sudac, lord Justice Scott Baker, nazvao je mnoge najbliže prijatelje, osoblje i savjetnike princeze Diane. Jedan, njezin batler Paul Burrell, rekao je da mu je Diana rekla da joj je potreban "brak kao loš osip" (izraz koji je ponovila i njezina prijateljica Lady Annabel Goldsmith, koja je pitala princezu: "Ne radiš ništa glupo?' Dianin odgovor je bio da joj je brak potreban kao osip na licu," rekao je Baker u svojoj istrazi.)

'Brak kao loš osip'

Podsjetimo, ne samo da je Dodi izašao iz veze s američkom manekenkom Kelly Fisher (koja je tvrdila da ju je zaprosio), nego je princeza Diana tek nedavno završila intenzivnu vezu s kardiokirurgom Hasnatom Khanom.

Khan je za mnoge njezine prijatelje Dianina posljednja prava ljubav. Ali, kao i mnogo toga u princezinom životu, bilo je komplicirano i složeno.

Veza s Dodijem opisana mi je nekoliko puta tijekom godina kao "ljetna ljubav".

U prvim satima nakon šokantnih vijesti iz Pariza, Kay je napisala: "U svoja dva sina - i nedavno u Dodiju - vidjela je jedine muškarce u svom životu koji je nikada nisu iznevjerili i nikada nisu htjeli od nje ništa osim njenog bića sama.”

Njezin planirani ponovni susret s princem Williamom i princem Harryjem nikada se nije dogodio, naravno, i nikada nećemo znati kakva bi budućnost bila za par.

Ali ono što je sigurno: zaruke se još nisu dogodile u trenutku kada je par izašao iz hotela Ritz u potjeri paparazza, piše People.