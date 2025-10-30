146 godina zatvora: Producent iz Los Angelesa osuđen za ubojstvo i silovanja

Holivudski producent David Pearce (42) osuđen je na 146 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za smrt dviju žena i niz seksualnih napada. Pearce je odgovoran za smrt manekenke Christy Giles (24) i njezine prijateljice Hilde Marcele Cabrales-Arzole (26), koje su preminule 2021. godine od predoziranja fentanilom, prenosi CBS.

Ostavio ih pred bolnicama

Prema izvješću Ureda okružnog tužitelja Los Angelesa, Pearce i njegov poznanik Brant Osborn (43) upoznali su Giles i Cabrales-Arzolu u studenom 2021. te ih odveli u Pearceov stan. Tamo su im, prema optužnici, dali smrtonosnu kombinaciju droga GHB i fentanila.

Kad su žene izgubile svijest, muškarci su ih iznijeli iz stana i ostavili ispred dviju različitih bolnica u Los Angelesu. Giles je proglašena mrtvom pri dolasku, dok je Cabrales-Arzola preminula 11 dana kasnije nakon što su joj isključeni aparati za održavanje života.

Godinama napadao žene

Istražitelji su otkrili kako je Pearce, osim ubojstava, odgovoran i za silovanje sedam žena u razdoblju između 2007. i 2021. godine. Optužbe uključuju višestruka silovanja uz upotrebu sile, seksualnu penetraciju i zlostavljanje žrtava u nesvijesti.

Tijekom suđenja Pearce je sve negirao, tvrdeći da su odnosi bili dobrovoljni i da neke od žrtava uopće ne poznaje.

Pravda konačno stigla

„Ova presuda donosi dugo očekivanu pravdu za preminule djevojke i hrabre žrtve koje su istupile i svjedočile“, izjavio je Nathan J. Hochman (55), okružni tužitelj Los Angelesa.

Pearceov suoptuženik Brant Osborn suočit će se s ponovljenim suđenjem u studenu 2025., nakon što porota nije uspjela donijeti jednoglasnu odluku o njegovoj ulozi u ubojstvima.

