Zoran nasmijao publiku i voditeljicu prije vaganja: Evo što je izjavio
Počelo je veliko finale devete sezone 'Života na vagi'
Zoran iz Varaždina se u 'Životu na vagi' pored ostalih kandidata bori za titulu pobjednika nefinalista, a voditeljica Blaće se sjetila njegove poznate izreke: ''Kaj bu', bu''', u prijevodu, nakon vaganja, što bude, bude.
Ubrzo je Zoran stao na vagu, a nakon njegove simpatične izjave, rezultati vaganja bili su sljedeći.
S 149,3 kilograma je stigao u show, a danas ima 113,5, što je impresivan rezultat.
Počelo je veliko finale devete sezone popularnog showa ''Život na vagi''