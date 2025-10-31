ŽIVOT NA VAGI /

Zoran nasmijao publiku i voditeljicu prije vaganja: Evo što je izjavio

Zoran nasmijao publiku i voditeljicu prije vaganja: Evo što je izjavio
×
Foto: Rtl

Počelo je veliko finale devete sezone 'Života na vagi'

31.10.2025.
21:08
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zoran iz Varaždina se u 'Životu na vagi' pored ostalih kandidata bori za titulu pobjednika nefinalista, a voditeljica Blaće se sjetila njegove poznate izreke: ''Kaj bu', bu''', u prijevodu, nakon vaganja, što bude, bude. 

Ubrzo je Zoran stao na vagu, a nakon njegove simpatične izjave, rezultati vaganja bili su sljedeći. 

S 149,3 kilograma je stigao u show, a danas ima 113,5, što je impresivan rezultat. 

 

Zoran nasmijao publiku i voditeljicu prije vaganja: Evo što je izjavio
Foto: Rtl

Počelo je veliko finale devete sezone popularnog showa ''Život na vagi'', koje možete pratiti i na net.hr-u!

 

život Na VagiVoyoRtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŽIVOT NA VAGI /
Zoran nasmijao publiku i voditeljicu prije vaganja: Evo što je izjavio