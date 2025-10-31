Zoran nasmijao publiku i voditeljicu prije vaganja: Evo što je izjavio

Zoran iz Varaždina se u 'Životu na vagi' pored ostalih kandidata bori za titulu pobjednika nefinalista, a voditeljica Blaće se sjetila njegove poznate izreke: ''Kaj bu', bu''', u prijevodu, nakon vaganja, što bude, bude.

Ubrzo je Zoran stao na vagu, a nakon njegove simpatične izjave, rezultati vaganja bili su sljedeći.

S 149,3 kilograma je stigao u show, a danas ima 113,5, što je impresivan rezultat.

Foto: Rtl

Počelo je veliko finale devete sezone popularnog showa ''Život na vagi'', koje možete pratiti i na net.hr-u!