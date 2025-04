Zadatak koji je otkrio više nego što se očekivalo u 'Braku na prvu'

Parovi u popularnoj emisiji "Brak na prvu" dobili su zadatak koji na prvi pogled djeluje prilično lagano, no izazov koji su imali pred sobom mogao bi otkriti mnogo više nego što se na početku činilo. Zadatak koji su trebali riješiti bio je da poslože kandidate prema fizičkoj privlačnosti, a zatim ponovno prema karakteru, što je, očekivano, izazvalo nekoliko iznenađenja.

Izbori u "Braku na prvu": Što je sve iza kulisa zadatka?

Marko nije imao problema s odabirom. On je Kristinu postavio na prvo mjesto, objašnjavajući da mu je privlačna: “Kristinu sam stavio na prvo mjesto, gledajući i fizičku privlačnost. S obzirom na to kako ja osobno vidim seksipil – ona ima to u sebi. Vidim da je jaka osoba. Temperamentna je. Mislim da bih se ja uspio uskladiti s njom.”

Irma također nije bila u dilemi. “Franjo - dobro srce, dobre oči, lijep osmijeh, zanimljiv. Visok, snažan”, hvali Irma Franju koji je njen izbor broj jedan u ovom izazovu.

“Tebi je bio lakši izbor nego meni”, komentira Marko, dok se Irma samo smiješi, razumijevajući što Marko misli.

Jesu li se Kristina i Franjo poklopili u svojim izborima, kao Irma i Marko?

Franjo je bio iznenađen Kristininim izborom, iako je, priznaje, možda očekivao da će ona izabrati nekog drugog. “Da, Marko prvi. Ne znam što bih rekao. U redu izbor. Možda sam očekivao da će Hrvoje biti, ali s Markom se druži više. Mislim, više, da, druže se,” rekao je Franjo, pomalo zbunjen, kao da mu je nešto ipak promaknulo.

No, čini se da je i njegov izbor iznenadio Kristinu. Franjo ima dojam da se čak malo i naljutila. U preslagivanju kandidata po karakteru Kristina je pala u Franjin drugi plan. “Nisi se uvrijedila?”, pita je Franjo. Kristina mu odgovara da joj ne treba ništa objašnjavati. Ovaj zadatak nije samo ispit fizičke privlačnosti, već i onoga što parovi stvarno misle jedni o drugima, a otkrio je mnogo.

