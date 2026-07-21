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GLUMAČKA POSTAVA /

Zvijezda serije 'La Casa de Papel' i domaća glumica predvode prvu Voyo Original seriju IQ 160

Zvijezda serije 'La Casa de Papel' i domaća glumica predvode prvu Voyo Original seriju IQ 160
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Foto: Voyo

Nova domaća kriminalističko-humoristična serija 'IQ 160' s velikim se iščekivanjem najavljuje kao prvi hrvatski Voyo Original, projekt koji označava novu eru ulaganja u lokalnu produkciju za tu streaming platformu.

21.7.2026.
14:52
Hot.hr
Voyo
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Adaptacija uspješnog francusko-belgijskog formata 'HPI', serija donosi priču o neobičnom spoju genijalne čistačice i principijelnog inspektora. U glavnim ulogama našli su se Dajana Čuljak i međunarodno priznati Luka Peroš, a uz njih stoji i impresivna ekipa koja obećava jedinstveno televizijsko iskustvo.

Dajana Čuljak kao energična heroina iz susjedstva

U središtu priče je Dajana Čuljak u ulozi Marine Kapov, samohrane majke troje djece i čistačice u zagrebačkoj policijskoj postaji koja od okoline krije nevjerojatnu tajnu – kvocijent inteligencije od 160. Nakon što njezin izniman um slučajno razriješi zamršen zločin koji je zbunio iskusne istražitelje, policija uviđa njezin potencijal i angažira je kao savjetnicu. Čuljak je istaknula kako je jedva dočekala ući u cipele energične, ekscentrične i snažne Marine, a inspiraciju za ulogu crpila je, kako kaže, iz vlastitog djetinjstva i okoline koja ju je oblikovala.

Zvijezda serije 'La Casa de Papel' i domaća glumica predvode prvu Voyo Original seriju IQ 160
Foto: Maja Bota Strbe za RTL
Zvijezda serije 'La Casa de Papel' i domaća glumica predvode prvu Voyo Original seriju IQ 160
Foto: Maja Bota Štrbe za RTL

Veliki povratak Luke Peroša u Hrvatsku

Njezin partner u rješavanju zločina je inspektor Tomislav Ramljak, kojeg glumi Luka Peroš, glumac koji je svjetsku slavu stekao ulogom u Netflixovom hitu 'La Casa de Papel'. Njegov lik je potpuna suprotnost Marini – discipliniran, strog i predan pravilima, što stvara temelj za komične, ali i napete situacije. Upravo ta dinamika suprotnosti ono je što seriji daje poseban šarm. Za Peroša, ovo je prva glavna uloga pozitivca nakon dugo vremena, a projekt ga je privukao i kao prilika za povratak na domaće tržište nakon više od desetljeća uspješne međunarodne karijere.

Zvijezda serije 'La Casa de Papel' i domaća glumica predvode prvu Voyo Original seriju IQ 160
Foto: Maja Bota Štrbe za RTL
Zvijezda serije 'La Casa de Papel' i domaća glumica predvode prvu Voyo Original seriju IQ 160
Foto: Maja Bota Štrbe za RTL

Spoj novih talenata i dokazanih imena

Glumačkoj postavi pridružuju se i neka nova, ali i već nagrađivana lica koja zaokružuju policijski tim, čineći ga slojevitim i zanimljivim.

Od TikToka do policijske značke

Ivan Molnar, poznat kao zvijezda društvenih mreža, debitira u većoj ulozi kao mladi detektiv Filip Antić. Molnar svoj lik opisuje kao simpatično, inteligentno i pomalo šlampavo "veliko dijete" koje se neprestano pokušava dokazati strogom inspektoru Ramljaku. Iako mu gluma nije primarna profesija, ističe da ga je oduvijek privlačila te je bio presretan zbog prilike da se okuša u ovom svijetu.

Tiha genijalka zadužena za cyber kriminal

Nagrađivana glumica Dea Presečki preuzela je ulogu Maje Šišek, kompjuterske stručnjakinje tima. Njezin je lik pak na poslu iznimno profesionalan, odgovoran i posvećen, dok je u privatnom životu sramežljiva, draga i vedra osoba. Ovaj kontrast daje dubinu njezinoj ulozi u timu. Uz spomenute, u seriji se pojavljuju i Glorija Pinturić, Marina Redžepović te Stjepan Perić.

Premijera prve hrvatske Voyo Original serije 'IQ 160čeka vas u petak na platformi Voyo.

VoyoPremijeraOriginalIq 160Nova Serija
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